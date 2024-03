Kiemelten fontos, sorsdöntő meccset vívott szombaton kora délután a Mezőkövesd Zsóry FC csapata a labdarúgó NB I-ben, az Újpest FC vendégeként. A hazai lila-fehéreknél nem változatott Mészöly Géza vezetőedző csapata összetételén, míg sérülés miatt Kállai és Szivacski került be a dél-borsodiak együttesébe.

Kezdeményezően lépett fel az első percekben a Kövesd, főleg a jobb oldaluk volt aktív, egy nagy bedobás után Banai nem ért bele jól a labdába, aztán szabálytalanság miatt lett vége a vendégek akciójának. Többször zavarta az újpesti labdafelhozatalt a borsodi gárda, és igyekeztek elővenni a jól bevállt módszert, üresbe beindítani Drazicot. A 14. perc elején, sokpasszos játék után a fővárosiaknál adódott lehetőség, de jókor jött az MZSFC-blokk.

Ezt leszámítva nem kápráztatták el a csapatok a közönséget támadásban, nagyon váratott magára az első mezőkövesdi kapura lövés. A 22. percben ezt megtehették volna a látogatók, szépen építkeztek, de egy pontatlan átadáson a 16-oson belül ,,elcsúszott" a dolog. Mörschel utána eltalálta a kaput, kísérlete következtében középre tartott a labda, nem is volt gond a hárítás Piscitellinek. A 29. percben Ambrose is ,,megkínálta" a légiós hálóőrt, aki ezúttal is magabiztos volt. Rá két percre Keita szerelte jó ütemmel a meginduló Drazicot, ami az ÚFC szerencséje volt, majd Mörschel 8 méterről leadott fejese nem volt erős, és ráadásul középre is tartott. A 35. percben Ambrose-t blokkolták a vendégek éles helyzetben, később Brtan vérzett, és le kellett állítani a játékot. Az első félidőben a védekező feladatát megoldotta a Kövesd, az előrefelé játékot tekintve volt egy-két lehetőség, azonban kapura lövésig nem sikerült eljutni, és ez egy kiesés elől menekülő csapattal szemben eléggé erős kritika.

A szünetet követően, az 50. percben meg volt az első mezőkövesdi kapura lövés, Szolgai révén, majd kevéssel később előnybe is kerültek a vendégek: Drazic volt aktív, és jól cselező a bal oldalon, középre játszott, és a felérkező Cseke a kapuba lőtt. Az Újpestnek érezhetően lépnie kellett, így a pihenőben érkező Simon után Csoboth és Sasere is pályára került, a látogatók oldalán pedig Molnár G-vel, és Karnitski-jal frissült a mezőny. A lilák nagyon hajtottak az egyenlítésért, hiszen ezen eredmény esetén közelebb jön hozzájuk a Mezőkövesd, és továbbra is kell figyelni kell az alsóházi eredményeket. A 70. percben Vajdáék a gólvonalon tisztáztak, Mészöly Géza az összes cserelehetőségét ,,ellőtte", tartották a vezetést a vendégek. Tíz perc volt már csak hátra a meccsből, szinte csak Drazic volt elől, amikor arra lehetőség nyílt. A következő percekben nagyot fordult a meccs: a 83. percben Csoboth harcolt ki büntetőt, Kojnokkal szemben, Ljujic be is lőtte, aztán a 86. percben Csoboth fejelt a kövesdi kapu bal oldalába. A ráadásban Banai rossz helyre öklözte ki a labdát egy szöglet után, és Karnitski egyből a kapuba továbbított, ikszre hozta a mérkőzést. A kövesdiek maradtak utolsók a tabellán, hogy ér-e valamit ez az egy pont, később kiderül.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (0-0)

Budapest, Szusza Ferenc-stadion, 4383 néző. V.: Andó-Szabó (Albert, Buzás).

Újpest FC: Banai – Doka, Antzoulas, Keita, Kobouri, Tamás – Radosevic, Mack, Ljujic – Ambrose, Mörschel. Vezetőedző: Mészöly Géza.

Mezőkövesd Zsóry: Piscitelli – Kállai K., Szivacski, Lukic, Kojnok, Vajda – Cseke, Brtan, Szolgai – Cseri, Drazic. Vezetőedző: Milan Milanovic.

Csere: Doka helyett Simon a 46., Radosevic helyett Csoboth a 62., Ambrose helyett Sasere a 63., Cseri helyett Molnár G. a 66., Szolgai helyett Karnitski a 69., Mack helyett Ganea a 71., Antzoulas helyett Huszti a 72., Kállai K. helyett Bőle a 89., Lukic helyett Szalai a 89. percben.

Sárga lap: Mack az 53., Mörschel a 72., ill. Kojnok a 83. percben.

Gólszerző: Cseke (0-1) az 51., Ljujic – 11-esből (1-1) a 84., Csoboth (2-1) a 86., Karnitski (2-2) a 90+3. percben.