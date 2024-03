Az NB I-es bajnokság E.ON ELTE BEAC – DVTK Hun-Therm negyeddöntőjének második mérkőzését szombaton 19 órakor kezdik Budapesten. A felek szerdán Miskolcon már összecsaptak és ezen a piros-fehérek alaposan elgázolták ellenfelüket.

Jó alapot adott

A BEAC együttese az alapszakaszt a 8. helyen zárta 5 győzelemmel és 13 vereséggel. Az utolsó fordulóban az NKA Universitas Pécs csapatát fogadta és szenvedett 10 pontos verséget. Azt megelőzően a ceglédieket győzték le magabiztosan. A negyeddöntő első mérkőzésén két jétékosukat nélkülözték, ezért más rotációban játszottak, mint a korábbi mérkőzéseken. Az idei szezon alapszakaszában kétszer, a rájátszásban pedig egyszer találkozott egymással a két gárda és rendre a diósgyőriek ünnepeltek magabiztos győzelmet. A tavalyi szezonban ötször találkoztak a felek és minden mérkőzésen DVTK-siker született.

– Az E.ON ELTE BEAC-cal szemben elsőre két és fél negyeden keresztül jó sebességgel és agresszívan dolgoztuk ki a támadásainkat és így is védekeztünk – jelentette ki Völgyi Péter, a piros-fehérek vezetőedzője, akit a napokban neveztek ki szövetségi kapitánynak. – Aztán lelassult a mérkőzés, amely jó alapot adott a szombati visszavágóra, így kedvező alapállásból folytatjuk a play off-ot.

Három hetes szünet

A tréner ezután arról beszélt, hogy a BEAC hazai pályán jóval veszélyesebb, mint idegenben, így az első összecsapáshoz képest sokkal nehezebb meccsre számít:

– A legnagyobb gondot a külső dobásaik jelentik, ezeket kell szabályoznunk és védekezésben, valamint a lepattanó labdát összeszedésében még többet nyújtanunk, mint legutóbb. Fontos, hogy diadalmaskodjunk, két meccsen szereposztás esetén ugyanis jelentős időhöz jutunk: pihenhetünk és kellően felkészülhetünk a folytatásra. A három hetes szünet oka a 3x3-as olimpiai selejtező. Mellesleg megjegyzem, hogy nem örülök a megállásnak, amelyhez persze alkalmazkodnunk. Rövidebb „fékezések” eddig is akadtak, de ilyen hosszúra azonban még nem volt példa. Ahogyan eddig, úgy most is megoldjuk a házi feladatot, arról nem is beszélve, hogy a riválisaink hasonló cipőbe lépnek, mint mi – a külső körülményekre pedig soha nem hivatkozunk.

Jovanovic: igen

A szakvezető keretének tagjairól ennyit mondott: rendben van a csapat, arra a kérdésre pedig, hogy Jovanovic pályára kerül-e, így válaszolt:

– Öt külföldink van, ezért a szabályok értelmében egy mindig kimarad, most nagyon valószínű, hogy játszani fog és ha így lesz, akkor jó teljesítményével segítheti hozzá a társaságunkat a hőn áhított újabb diadalhoz. KT

A képen: Völgyi Péter vezetőedző-szövetségi kapitány Fotó: DVTK