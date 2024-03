Az idei női kosárlabda Magyar Kupa fináléját vasárnap este Győrben rendezték, a DVTK Hun-Therm csapata a címvédő Sopron Basket ellen játszott, és nagy csatában ez utóbbi együttes nyert, 73-71-re, a meccs vége előtt hat másodperccel esett Brooks gólnak köszönhetően. A meccset eldöntő momentum előtt, és pláne a mérkőzést megelőzően a diósgyőri gárdát tartották jóval esélyesebbnek a kupa elnyerésére, főleg azok után, hogy szombaton este az elődöntőben, 80-69-re legyőzték a hazai pályán játszó Serco UNI Győrt, és, hogy az idei évre alaposan meggyengült Sopron hiányos kerettel állt ki a döntőre, hiszen több rutinos játékosuk is hiányzott.

Miért nem?

Hogy miért nyert 12. alkalommal a Sopron Basket, és miért nem lett ötödször kupagyőztes a Diósgyőr, erről Völgyi Pétert, a DVTK Hun-Therm csapatának vezetőedzőjét kérdeztük.

– Igazából nagyon tompák voltunk az egész mérkőzés alatt, védekezésben meg sem tudtuk közelíteni azt a szintet, ahogy végig dolgoztuk az elmúlt időszakot – mondta a diósgyőriek szakvezetője, majd így folytatta: – Nem mentség, csak tény, hogy 11 napon belül ez az ötödik nagyon kemény mérkőzés volt, amit lejátszottunk. Sajnos, talán ennek is köszönhetően alakult ilyen szorosan a végjáték. Ettől függetlenül a nagyobb rutinnak, tapasztalatnak köszönhetően nekünk meg kellett volna nyerni a végjátékban ezt a mérkőzést, vagy legalábbis ki kellett volna harcolni a hosszabbítást, hiszen nagyon elkerülhető gólt kaptunk a végén, és fegyelmezetlenek voltunk az utolsó támadásban.

Gratuláció

A tréner az ellenfélről is szót ejtett.

– Gratulálok a Sopronnak, mert extázisban játszottak, elhitték, hogy tudnak nyerni – mondta a Völgyi Péter. – Kicsit azt éreztem a játékosokban, hogy majd csak átfordul, majd csak átfordul. Óriási energiákat fektettünk abba, hogy visszajöjjünk, mert egy ilyen meccsen a 8-9 pontos különbség óriásinak számít. Többször is megfordítottuk a meccset, volt amikor 3 vagy 4 ponttal is vezettünk, ott még rá kellett volna tenni egy higgadt támadást és egy nagyon jó védekezést, és akkor talán sikerült volna megtörni a Sopront.

Köszönet

A diósgyőri együttese szakvezetője a szombati 100-150 és a vasárnapi kb. 400 fős piros-fehér szurkolótáborról is beszélt. A drukkereken ugyanis semmi sem múlott, remek hangulatot, hazai pályás érzést teremtettek a csapatnak.

– Sajnálom, ezt az elszalasztott lehetőséget. Köszönjük szépen a szurkolóknak, hogy a mind a két napon csodás hangulatot teremettek. Nagyon sajnálom elsősorban a lányok, és a szurkolók miatt is, hogy nem sikerült az i-re feltenni a pontot – mondta Völgyi Péter.

A női kosárlabda Magyar Kupa eddigi győztesei

12-szer: Sopron Basket (2007, 2008, 2011 – MKB-Euroleasing Sopron néven, 2012, 2013, 2015 – Uniqa-Euroleasing Sopron néven, 2017 – Uniqa Sopron néven, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 – Sopron Basket néven)

11-szer: MiZo-Pécs 2010 (1997 – PVSK-Dália néven, 1998 – PVSK-Dália-Dalmand néven, 1999 – PVSK-MiZo néven, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 – MiZo-PVSK néven, 2006 – MiZo-Pécs néven, 2009, 2010 – MiZo-Pécs 2010 néven)

8-szor: MTK (1955 – Bp. Vörös Lobogó néven, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972 – MTK néven)

8-szor: BSE (1974, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984, 1995 – BSE néven)

7-szer: Tungsram SC (1978, 1982 – Bp. Vasas Izzó néven, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992 – Tungsram SC néven)

4-szer: Budapesti Petőfi Tervhivatal (1951, 1952 – BP. Petőfi néven, 1953, 1954 – Bp. Petőfi Tervhivatal néven)

3-szor: Bp. Spartacus (1973, 1975, 1989 – Bp. Spartacus néven)

2-szer: Videoton SC (1966 – Székesfehérvári VT vasas néven, 1970 – Videoton SC néven)

2-szer: BEAC-Gépszev-Villért (1990 – BEAC-Gépszev néven, 1991 – BEAC-Gépszev-Villért néven)

2-szer: DKSK-SeM (1993, 1994)

2-szer: DVTK (2016 – Aluinvent-DVTK néven, 2022 – DVTK néven)

1-szer: Bp. Vörös Meteor (1963)

1-szer: TFSE (1971)

1-szer: Ferencvárosi TC (1996)

1-szer: Szolnoki MÁV (2004)

1-szer: PEAC-Pécs (2014)

1-szer: Atomerőmű KSC Szekszárd (2018)