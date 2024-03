A négyszeres Magyar Kupa győztes diósgyőri női kosárlabdacsapat ezen a hét végén a honi kupasorozat 67. fináléjában, a győri négyes döntőben szerepel. A DVTK Hun-Therm a szombaton 20.00-kor kezdődő elődöntőben a hazai pályán játszó Serco UNI Győr együttese ellen küzd a vasárnapi döntőbe jutásért, míg az elődöntő másik ágán, szombaton 17.00-tól Sopron Basket – Vasas Akadémia mérkőzést rendeznek.

Ötödik vagy első

A diósgyőri együttesnek nagyon jó esélye van arra, hogy történelme során először, idegenben hódítsa el a serleget, ugyanis az eddigi négy MK-győzelmét kivétel nélkül hazai környezetben, minden alkalommal több ezer fős szurkolótábora előtt szerezte meg (1993, 1994, 2062, 2022). Most ennek híján lesznek, a piros-fehér drukkerek szombati győri kiruccanásába a DVTK labdarúgócsapatának aznapi, Paksi FC elleni NB I-es bajnokija is bezavar, így a Győr elleni csúcsmeccsen nem leesz olyan erős támogatásuk a lelátóról, mint egy éve, a Rába-parti csapat elleni bajnoki elődöntőben.

A Diósgyőrnek azért van jó esélye a végső sikerre, mert remek évadjuk van eddig, a legrangosabb európai kupasorozatba, az Euroligában a nyolc legjobb közé jutottak be (ezzel klubcsúcsot állítottak fel), hazai fronton pedig még veretlenek, az eddig lejátszott 17 bajnokijuk mindegyikét megnyerték, legutóbb éppen a Serco UNI Győr vendégeként sikerült egy remek hajrát hozó meccsen, egy elképesztő góllal győzniük. És ezzel a legnagyobb hazai riválisukat múlták felül.

A Győr és a Diósgyőr közötti presztízscsata most a kupában folytatódik, a zöld-fehérek az első Magyar Kupa-győzelmüket szeretnék megszerezni, a DVTK Hun-Therm pedig az ötödiket. Sokan a két gárda egymás elleni elődöntőjét előre hozott döntőnek tartják. Megkérdeztük a diósgyőriek szakvezetőjét, hogy ő mit gondol erről.

Az esélyekről

– A Magyar Kupában sokszor dől meg a papírforma, hogy más ne mondjak, az idei sorozatban, a negyeddöntőkben is akadt meglepetés, hiszen a Vasas idegenben nyert a Pécs ellen, de ha azt vesszük alapul, hogy a Győr – Diósgyőr elődöntőben két olyan csapat csap össze, akik az Euroligában is szerepeltek az idén, a hazai bajnokságban pedig a tabella első két helyén állnak, akkor talán nem túlzás azt mondani, hogy ez amolyan előre hozott döntőnek számít – jelentette ki Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, aki az esélyekről szólva így fogalmazott – A Győr mellett szól a szombati napon a hazai pálya, felkészülési- és pihenési idő hossza. Nekünk csak egy napunk volt felkészülni erre a mérkőzésre, mivel a sűrű programunk miatt nem tudtuk más időpontra tenni a kupa negyeddöntőt, mint szerdára, úgyhogy nekünk játszanunk kellett hét közben is. Ezt nem nevezném ideálisnak, de szinte az összes meccsünket ebben a szezonban így játszottuk le, úgyhogy emiatt nem voltunk, vagyunk kétségbe esve. És van olyan is, ami mellettünk szól: ebben az évadban már kétszer legyőztük a Győrt a bajnokságban és nekünk van a legjobb és legnagyobb szurkolótáborunk.

Nehezebbre van kilátás

A kupára érvényes – a kiírásban nem szereplő, a csapatoknak adott szóbeli tájékoztatás – szerint a négyes döntő mérkőzésein sem kell U20-as játékost szerepeltetni az első két negyedben, ahogy a negyeddöntőben sem kellett, és négy légióst lehet nevezni a tornára, akik közül egy időben három lehet a pályán.

– Mivel a keretünkben öt légiós van, és a négyes döntőben csak négy külföldi szerepelhet, ráadásul mind a két napon csakis ugyanazok, így olyan döntést kell meghozni, hogy ki az, aki kihagyja a teljes kupa hétvégét. Nem könnyű döntés ez, de kiválasztjuk a jelen pillanatban leghatékonyabb sort. Minden külföldi kosarasunk velünk lesz, ahogy a műtétje után lábadozó Toman is, de azt csak közvetlenül a Győr elleni meccs előtt döntöm el, hogy ki lesz az a négy légiós, akinek bizalmat szavazunk – mondta Völgyi Péter, akinél arról is érdeklődtünk, hogy mennyire lehet kiinduló alap az előre hozott döntő résztvevői számára a múlt szombati, egymás elleni bajnoki. – Teljesen más mérkőzés lesz, más motivációval. Nagy valószínűséggel a Győrbe visszatér irányító posztra Ruff-Nagy, vagyis más összetételben fognak játszani, erőteljesebbek, gyorsabbak lesznek, Dubeinek kevesebbet irányítóként szerepelnie, így többet tud a saját posztján a pályán tölteni. Szóval nehezebb meccsre van kilátás, és remélem, hogy fizikai téren lesz majd jelentősége annak, hogy a TFSE elleni kupa negyeddöntőben néhány játékosunk kevesebb játékpercet kapott, és ezúttal frissebbek leszünk, mint voltunk az egy héttel ezelőtti összecsapáson. Tudjuk mi a tétje a Győr elleni kupacsapatának, mindent megteszünk a győzelemért, rettenetesen szeretnénk döntőt játszani.