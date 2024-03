Mint arról már beszámoltunk: telt ház előtt rendezik meg szerdán 18.00-tól Miskolcon, a DVTK Arénában a DVTK Hun-Therm – Villeneuve d’Ascq LM női kosárlabda Euroliga mérkőzést, ami a sorozat négyes döntőjébe jutásáról dönt. A negyedöntő harmadik összecsapása előtt szokatlan időpontban érkezik meg Miskolcra a francia csapat, nem úgy mint legutóbb, és ami a gyakorlatnak számít, hogy a meccs előtti napon futnak be. A Villeneuve már hétfőn este ideérkezik, történik mindez annak ellenére, hogy az Euroliga mérkőzések rendezési szabályzata szerint a vendéglátó csapatnak az ellenfél 18 fős delegációja számára két napi vendéglátást, illetve személyenként két vendég éjszakát, vagyis szállást kell biztosítania.

A franciák a plusz egy napjukat saját költségükre állják, ez is jelzi, hogy nagyon is komolyan veszik a mérkőzést, szeretnének pihenten, frissen pályára lépni szerdán.

A Villeneuve d’Ascq LM együttese a Diósgyőrrel szemben a múlt héten szerdán 63-59-rre megnyert Euroliga találkozója után szombaton ismét hazai környezetben játszott, bajnokit, a középcsapatnak számító Charnay Bourgogne Sud gárdáját 72-64 (13-17, 22-17, 18-14, 19-16)-re győzték le, és négy fordulóval az alapszakasz vége előtt az első helyen állnak a francia bajnokságban.