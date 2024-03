Éveken át a diósgyőri női kosárlabdacsapat húzó embere, irányítója, csapatkapitánya volt Medgyessy Dóra, aki házassága óta Kravjánszki-Medgyessy Dóra néven él, és egy kisgyermek boldog édesanyja. A Megyó néven ismert népszerű kosaras kisfia születése előtt hagyott fel az aktív játékkal, 2021. október 24-én lépett utoljára pályára a DVTK színeiben, a TFSE-MTK elleni meccsen (62-56), a DVTK Arénában megrendezett első tétmérkőzésen. A korábbi remek kosaras két évvel később edzőként vállalt szerepet a piros-fehéreknél, jelenleg a DVTK Akadémia kadet korosztályának edzője, Tullner Krisztián vezetőedző munkáját segítve.

Az egykori 3x3-as Európa-bajnok, vb-ezüstérmes kosarast, – aki a magyar felnőtt válogatott 3x3-as válogatottjának másodedzője, Földi Attila szövetségi kapitány mellett, – a szerdai DVTK Hun-Therm – Villeneuve d’Ascq LM mérkőzés esélyeiről kérdeztük.



10-12 pont

– Biztos, hogy kulcskérdés az, hogy miként tudjuk leredukálni a franciák külső dobásait, illetve azt elérni, hogy meghatározó játékosaikat úgy védekezzük le, hogy ne dobjanak 20-30 pontokat. Sok helyről hallottam már, hogy a DVTK egységét, a csapat erejét az adja, hogy több játékos is évek óta együtt játszik, de arról kevesebb szó esik, hogy ugyanez igaz a Villeneuve-re is, ők is együtt tartották a csapat magját – mondta Kravjánszki-Medgyessy Dóra, a diósgyőri együttes korábbi csapatkapitánya, majd így folytatta: – Óriási csata lesz, mindkét csapat számára történelmi jelentőségű ez a mérkőzés, a Final Fourba jutás mindkét oldalon a klubcsúcsot jelentené, és szerintem az dönthet egy ilyen kiélezett összecsapáson, hogy fejben ki bírja jobban ezt a terhet. Elképesztően nagy a tét, nincs több lehetőség a javításra, ezt mindenki tudja. Mivel a DVTK Hun-Therm telt ház előtt játszik majd, ez szintén döntő faktor lehet, ugyanis ha ezt az előnyt számokra kellene átváltani, azt mondanám, hogy 10-12 pontot jelent a fanatikus közönség. A Diósgyőr mellett szól az is, hogy ebben az évadban, bár természetesen voltak hullámvölgyek, emlékeim szerint rosszul csak egyszer játszott a csapat, Lublinban. A többi meccsen, ha volt is kisebb gödör, szinte mindig sikerült kilábalni, és talán csak 3 olyan mérkőzés volt, amikor az ellenfél nagyobb játékereje nem hagyott kétséget a kimenetelről. Szóval eddig szuper volt a csapat, sokszor jobb minőségűnek tartott együtteseket is sikerült legyőzni, és ha valaki a rajt előtt azt mondja, hogy idáig el fogunk jutni, szerintem nincs olyan, aki ezt ne írta volna alá, ne fogadta volna el.

A plusz napról

Arra a megjegyzésre, hogy a Final Four küszöbén más a helyzet, azt felelte Kravjánszki-Medgyessy Dóra, hogy ez természetes, míg arra a kérdésre, hogy mennyi pluszt jelenthet az a franciáknak, hogy két nappal a meccs előtt megérkeztek Miskolcra, így felelt:

– Nyilván nem az óriási idő eltolódás, az átállás miatt döntöttek így, szerintem ez az apróság is azt üzeni, hogy mindenképpen nyerni szeretnének. Mondhatjuk, hogy pihentebbek lesznek, ami azért fontos, mert egy ilyen nagy mérkőzés előtt a hangsúly azon van, hogy kinek sikerül jobban a regenerálódás. De nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy nem ad akkora pluszt, hiszen nem arról van szó, hogy 12 órát kellett egyhuzamban utazniuk, egy kis buszozás után szálltak repülőre, és a Magyarországra érkezés után is volt még egy kis busz út. Persze, számíthat minden, akár ez is, de van ennek másik oldala is. Én például azt szerettem, ha minél többet alhatok a saját ágyamban, úgyhogy én biztosan nem örültem volna annak, ha engem ér olyan szerencse, hogy a meccs előtt két napot is egy hotel szobában tölthetek.



Más kategória

A korábbi kiváló kosarastól azt is megkérdeztük, hogy előrukkolhat-e még valami váratlannal egyik, vagy másik csapat.

– A taktikai elemek tárházában lehetnek új dolog, de ennél nagyobb jelentősége lesz annak, hogy miként tudsz bele állni a meccsbe, hogy testben, fejben mennyire vagy kész egy nagy csatára – mondta Kravjánszki-Medgyessy Dóra, majd így folytatta: – A szurkolókat már szóba hoztam, de azt is meg kell jegyezzem, hogy a franciáknak sem lesz szokatlan, hogy ennyi ember előtt kell játszaniuk, illetve – mivel két hete már jártak itt – az sem, hogy milyen hangulatra számíthatnak, hogy ez nem pont olyan, mint a franciaországi mérkőzéseken. A DVTK szurkolótábora más kategóriát képvisel, itt akkor is a csapat mögött áll a közönség, amikor kevésbé megy a játék, említhetném példaképpen a TFSE elleni bajnokit, amit tulajdonképpen a szurkolók harcoltak ki. Illetve van még egy közeli példa, a Villeneuve elleni első mérkőzés, az, hogy 17 pontos hátrányból sikerült visszajönni a meccsbe, és végül nyerni. Női vonalon nem tudok arról, hogy máshol lenne hasonló hangulat, és óriási magabiztosságot tud adni, hogy tisztában vagy azzal, hogy 40 percen át számíthatsz a közönségre. Egy ilyen miliőben egy játékosnak sem fordul meg a fejében, hogy nem tud nyerni. Persze a győzelmet a pályán lehet, kell kiharcolni. A lepattanózásnak, az eladott labdák számának nagy jelentősége lesz. És annak is, hogy a DVTK minimalizálja a külső dobások számát, illetve, hogy a franciák magas posztokon ne tudják érvényesíteni az előnyüket, hogy a Diósgyőr képes legyen a saját játékát hozni, mert ha ebből nem lehet kizökkenteni a csapatot, akkor meglesz a győzelem.