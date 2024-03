Pénteken délben kezdődött meg a jegyértékesítés az április 3-án, 20.00-kor kezdődő Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC Magyar Kupa negyeddöntő mérkőzésre. A DVTK Shop pénztárainak nyitásakor hosszú sorakozás után juthattak belépőkhöz a DVTK focicsapatának meccseire éves felnőtt bérlettel rendelkezők. A pénteki kezdeti roham azonban fokozatosan lecsengett, 1-2 órával a zárás előtt már különösebb sorban állás nélkül lehetett beszerezni bilétákat.

Hétfőn, azaz ma 12 és 18 óra között változatlan helyszínen, vagyis a diósgyőri stadionnál, változatlan feltételekkel lehet jegyet venni, vagyis a felnőtt bérletesek számára adott a lehetőség, akik személyenként maximum 4 bilétát vásárolhatnak meg.

Szabadpiacos

A felnőtt bérlettel nem rendelkezők kedden 12 órától szerezhetnek be jegyeket a nagy téttel bíró mérkőzésre, fizikailag a DVTK Shopban, az interneten pedig a jegy.dvtk.hu oldalon.

Hogy a hét második napjának második felére mennyi szabad jegy marad, az a mai beszerzésektől is függ.

A két csapat őszi bajnokiján, amikor az összes jegy elkelt és valamivel több mint 12 ezer néző volt a lelátón (egészen pontosan 12 178 fő), akkor a hazai drukkerek számára mintegy 11 ezer jegyet értékesíttek. Ettől nagyobb kvóta most sem lehet.

A DVTK bérletesek száma információnk szerint 2500 fő körül van, ebből kb. 2000 a felnőtt bérletek száma. Pénteken nagyjából a negyedük élt azzal a lehetőséggel, hogy jegyet vegyen, de többen nem 4 bilétát vásároltak, hanem ettől kevesebbet, és mintegy 1500 jegy talált gazdára. Ha ma is ehhez hasonlóan alakul a belépők fogyása, akkor a kedd déli szabadpiacos értékesítésnél kb. 5000-6000 jegy vár majd gazdára, amelyekből 1 vásárló maximum 4 darabot vehet meg.

Névre szólnak

Fontos tudni: a belépőjegyek névre szólnak, ezért a vásárlás során a név, születési hely-, időpont megadása kötelező.

A jegyek elővételben, a felnőttek részére 1900 (ultra szektor), 3100 (napos oldal), 4100 (nyugati oldal), a nyugdíjasok részére 2500 (napos oldal), 2700 (nyugati oldal), a diákok részére 1300 (ultra szektor), 2500 (napos oldal), 2700 (nyugati oldal) forintba kerülnek, míg gyerek biléták – mindhárom lelátórészre – 200 forintért válthatók.