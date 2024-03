Magabiztos sikert aratott a hét végén a Salgótarjáni BTC vendégeként a Putnok FC csapata az NB III Észak-Keleti csoportjának 20. fordulójában. A vendégek továbbra is a táblázat élén állnak, a 7-0-s győzelemből két találattal vette ki a részét Korbély Kristóf, aki a téli szünetben, január közepén igazolt az észak-borsodi klubhoz.

– A meccs előtt nagyon jól felkészültünk, tudtuk, hogy milyen ellenféllel fogunk találkozni – kezdte nyilatkozatát a 23 esztendős szélső támadó. – A csapatok nagy része úgy játszik, védekezik ellenünk, hogy igyekszik betömörülni, hiszen kis területen nagyobb az esély arra, hogy a támadó csapat hibázik, és ebből meg lehet indulni. Edzőnk, Szala Ákos kifejezettem erre a mérkőzésre kitalált egy taktikát, ami bejött, sokat jelentett, hogy már a 22. percben meg tudtuk szerezni a vezetést, innentől fogva nyíltabb lett az SBTC, ami által könnyebb dolgunk lett, volt. Örülök annak, hogy a csapat színeiben megszereztem az első és a második találatomat is: az elsőnél szögletet végeztünk el, a rövid sarokra jött a labda, ami egy védőről elém csorgott, és bekotortam a tarjáni kapuba, ez volt pontosan a vezető gólunk. A második az 56. percben esett, szintén fontos pillanatban, azzal alakult 4-0-ra az eredmény. Letámadtunk, megszereztük a labdát, indítást kaptam, kicseleztem a védőt, és ziccerben a hosszú sarokba lőttem. Azt, hogy egy mérkőzés könnyű, vagy nehéz, csak utólag lehet megmondani, előre nem tudni, hogyan alakul, és van úgy, hogy az eredmény nem mindig tükrözi a játék képét. Nálunk bevett szokás a védekezés minél magasabban való elkezdése, a minél hamarabbi labdaszerzés, amióta itt vagyok, labdabirtoklásban bőven jobbak voltunk ellenfeleinknél, de ez biztosan előtte, az ősszel is így volt.

Tisztelet övezi

Korbély Kristóf 2023 januárja, és 2024 januárja között Mosonmagyaróváron futballozott, az NB II-ben. Hazatéréséről az alábbiakat mondta el:



– Ezen egy év alatt sajnos a csapat szereplése, és ezzel együtt a személyes karrierem sem a reméltek szerint alakult. Sok olyan meccsem volt, amikor csak csere voltam, nem játszottam teljes mérkőzést. Még volt fél év a szerződésemből, de kértem az ottani klubvezetést, hogy hadd jöhessek el

– árulta el.

– Akadtak másod-, és harmadosztályú ajánlataim is, illetve azt terveztem, hogy újrakezdem az egyetemet, ahol korábban, a Gazdaságtudományi Karon másfél évet megcsináltam. Aztán kiderült, a keresztfélév nem olyan egyszerű, így ez eltolódott őszre, mostanra, tavaszra így maradt csupán a labdarúgás. A fociban való váltás során úgy gondoltam, olyan helyet választok, ahol előrelépési lehetőség van, mind egyénileg, mind magának a csapatnak.A volt diósgyőri játékos hozzáfűzte, a putnokiak már a Mosonmagyaróvárra való távozása előtt is keresték.– Miután megkaptam a mostani putnoki ajánlatot, beszéltem ottani játékosokkal, hiszen páran ismerősök, s amit mondtak, az meggyőző volt, összeegyeztethető a terveimmel

– fogalmazott Korbély Kristóf.

– Ami az, hogy játsszak minél többet. Valamint a szakmai munkáról is pozitív véleményt kaptam, erről, immár belülről látva az a véleményem, hogy vetekszik azzal, amit pár éve NB I-es játékosként végeztem.

Szala Ákos remekül megtalálja a hangot a keret tagjaival, maximálisan benne van az öltözői életben, de úgy, hogy azt a bizonyos két lépés távolságot megtartja. Tisztelet övezi, ami egy edző esetében nagyon fontos.

Nagy szó volt

A PFC esetleges bajnoki címéről, a feljutásról (ami aranyérem esetén osztályozó révén érhető el) ezeket közölte Korbély Kristóf.



– A cél természetesen a bajnokság megnyerése, de nem ez a téma minden percben, hanem az, hogy a kiszabott edzésmunkát megfelelő színvonalon elvégezzük, és hogy hétvégéről-hétvégére jó teljesítményt hozzunk, ami eredménnyel párosul. Az első hely sokszori emlegetése, szerintem feleslegesen, plusz pszichés terhet rakna a csapatra –

mondta.

A putnokiak 11-es mezét viselő játékos annak idején hosszú időt töltött Diósgyőrben.

– Összességében mintegy tíz évet – jelentette ki. – Borsodszirákon laktam, Edelényben kezdtem a focit, onnan fiatalon elvitt a KBSC, és innen vezetett az utam a DVTK-hoz, egy miskolci teremtorna után keresett meg Szentiványi József, az U13 edzője. Nagyon nagy szó volt számomra, hogy Diósgyőrbe kerültem, kissrácként mint más, én is izgultam, hogy felajánják-e, hogy oda mehetek. Nagy elképzeléseim akkor nem voltak, örülök annak, ahogy történtek a dolgok.

Korbély Kristóf közel öt éve, 2019. április 20-án egy Paks elleni találkozón debütált az élvonalban, piros-fehér színekben.

– Martin Juhar helyére jöttem be – emlékezett vissza erre a pillanatra. – Az akkori tréner, Fernando Fernandez az előtte való napokban nem szólt, hogy betesz majd, úgyhogy ez ebből a szempontból egy kicsit váratlan volt. Nem is számoltam ezzel, 1-0 volt nekünk, talán nem ilyen pillanatban, egy szoros álláskor szoktak fiatalt beküldeni a mélyvízbe, hogy debütáljon. Fernando igazából csak bíztatott, azt mondta, olyan, mint a második csapatban, csak az iram nagyobb, erre figyeljek. Ekkor volt három meccsem, a következő évadban tizennyolc, a 2020/2021-esben pedig öt.

Örül a sikereknek

Arra a kérdésre, hogy lemondott-e arról, hogy ismét NB I-es futballista legyen, az alábbi választ adta Korbély Kristóf:

– A pillanatnyi terv, hogy fussak, fussunk egy jó szezont itt, Putnokon. Aztán ez hozhatja azt, hogy a csapatból több játékosnak pozitív irányba változhat, változhatna a jövője

– elmélkedett a PFC labdarúgója.

– Amint már korábban mondtam: a feljebb igazolásra csak abban az esetben lehet mód, ha az ember játszik, így tudja felhívni magára a figyelmet. Természetesen nem tettem le arról, hogy gyarapodjon az NB I-es meccsszámom, de ugyancsak lényeges az egyetem, annak az elvégzése, kell egy biztos opció, hogy az életem ne egy kétes szituáción múljon. Mindennek két oldala van, ennek is: ha azt nézem, dicsőség, hogy pályára léphettem ennyi mérkőzésen a Diósgyőr színeiben az élvonalban, de van hiányérzet is. Hiszen minden focista úgy gondolja, ha van harminc meccse, akkor ötven a cél, ha ötven, akkor száz, és ugyanígy a gólokkal. Miskolcon lakom, ha nem is minden hétvégén, de egyszer-egyszer kimegyek a meccsre, a sikereknek örülök, kívánom, hogy a fiatalok, Jurek Gabi, Bánhegyi Bogdán vagy Bárdos Bence jussanak minél távolabb, kapjanak minél több lehetőséget.



Korbély-számok

2017/2018: DVTK tartalék (NB III: 12/0)

2018/2019: DVTK (NB I: 3/1), DVTK tartalék (NB III: 21/6)

2019/2020: DVTK (NB I: 18/0), KBSC (NB II: 4/0), DVTK tartalék (NB III: 6/2)

2020/2021: DVTK (NB I: 5/0), KBSC (NB II: 24/1), DVTK tartalék (NB III: 3/1)

2021/2022: DVTK tartalék (NB III: 32/14)

2022/2023: Mosonmagyaróvár (NB II: 17/0), DVTK tartalék (NB III: 4/3)

2023/2024: Mosonmagyaróvár (NB II: 12/0), Putnok FC (NB III: 3/2)