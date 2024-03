A MEAFC bridzs szakosztálya 2024. márciusában, „Gyere zsugázni!” mottóval indít tanfolyamot, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a kártyajáték alapjait. A 12 alkalmas, mintegy 3 hónapig tartó foglalkozás-sorozat végére mindenki eljut odáig, hogy gyakorolhatja a bridzset a miskolci klubban. Ezért persze tenni kell, mert a bridzs a kártyajátékok legkülönbbike, nem lehet autodidakta módon, könyvből elsajátítani.

– Bár a mai világban egyre több dolog történik online, a mai ember is kisgyermek korában még azért valós játékokat játszott – fogalmazott Bozsvai Marianna, MEAFC bridzs szakosztályának vezetője. – Mindenki szeretett a családdal társasozni, sakkozni és kártyázni. Az emberek zömének mondanak valamit azok a kártyajátékok, hogy römi, kanaszta, 66, unó, makaó, lórum, snapszer és a többi. Akik komoly családi kártyás háttérrel rendelkeznek, azoknak az ulti, tarokk és bridzs is ismerős lehet. Viszont egészen biztos, hogy akárhonnan is jött az ember, a póker neve ismerősen cseng. Gyermekként szerettük mindet, kedvenc időtöltésünk volt, de kinőttünk belőle. Komolyabbak lettünk. Bonyolultabb dolgokkal kezdtünk el foglalkozni. Már-már felnőttünk, de az egészséges felnőttben mindig ott van a gyerek. Játszani is szeretünk, de sokszor csak az online tér marad, ahol újból játékokkal töltjük az időt. A jó hír viszont az, hogy a bridzs nem csak egy laza kártyajáték, hanem egy komoly, hivatalosan is elismert sportág. Nemzetközi szervezetei vannak. Rengeteg versenyt szerveznek nemzeti és nemzetközi szinten. Szakirodalma van. Sőt, bármilyen hihetetlen, sok ember él belőle, nem is olyan rosszul. A bridzs az egyetlen kártyajáték, ami nem szerencsejáték. Ugyanazokat a lapokat játszák a játékosok és az nyer, aki adott lapokból a legjobb eredményt tudja elérni. Ha neked rossz lapod van, a másik játékosnak is az lesz. Ha neked jó lapod van, a másiknak is jó lapjai vannak. Egyenlő, tiszta szellemi küzdelem. A bridzs persze mindenekelőtt játék. Fejleszti a memóriát és a logikai gondolkodást. Sokféle társadalmi rétegből kerülnek ki bridzsezők. Magyarországon is játszák diákok, tanárok, orvosok, igazgatók, milliárdos vállalkozók, tudósok, egyszerű munkások és nyugdíjas nénikék is. Ebbe a körbe bekerülve hatalmas kapcsolati tőkére is szert lehet tenni. Ja, és még egy jó hír: bridzsezni is lehet online, akár mobiltelefonon játszani robotok, vagy valós emberek ellen. A „Gyere zsugázni!” mottót viselő, március 26-án, kedden induló bridzs-tanfolyamunkon a sportág és a játék rejtelmeibe vezetjük be az érdeklődőket. A tanfolyamot dr. Jezsó Károly vezeti. A foglalkozások minden kedden, 17.00 órakor kezdődnek a Tudomány és Technika Házában. Jelentkezni lehet Szabó Eszternél, a [email protected] e-mail címen, vagy a +36 30 955 06 05-ös telefonszámon. Bővebb információ a www.admatis.com.bridzs oldalon.