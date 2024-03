„Most találtam meg a Tóth Balázsról 2009-ben, azaz tizenöt esztendővel ezelőtt készült az abaújszántói képet – közölte id. Soltész Zoltán, a város egykori polgármestere, aki a helyi futballélet évtizedek óta nélkülözhetetlen alakja, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága társadalmi elnökségének tagja, aki hozzátette:

„A nálunk is pallérozódott akkori kis portásfiú most az olasz Marco Rossi szövetségi kapitány magyar válogatottjának harmadik számú hálóőre.”

Emlékfoszlányok

Tóth Balázs 1997. szeptember 4-én született Kazincbarcikán. Vele kapcsolatban képben van Kádár Zsolt, a Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója: „A kisfiú a barcikai utánpótlásban nevelkedett. A szülei Felsőnyárádon élnek, gyerekük onnan járt be hozzánk. Érdekesség, hogy az apukája is kapus volt, így az alma nem esett messze a fájától. Máig jól emlékszem egy velük kapcsolatos történetre: rendeztünk egy korosztályos tornát, amelyen a még törékeny Balázska lett a legjobb kapus, ezért különdíjban részesítettük, erre a faterje, akinek potyogtak a könnyei, nagyon büszke volt. Megjegyeztem neki, hogy ez még csak a kezdet és lám, nem tévedtem, nagyszerű, sőt már egyenesen csodálatos pályát futott be. Felcsútra jómagam ajánlottam Gellei Imre szakmai igazgatónak. Tóth Balázst két hétre meghívták, tesztelték és miután megfelelt, magától értetődően marasztalták. Amikor összefutunk, a már felnőtt kiválóság soha nem felejt el nekem köszönetet mondani azért, mert voltam olyan szíves és felhívtam rá az neves mester figyelmét.”

Kádár Zsolt ezután napjainkra terelte a szót:

„Balázs elhivatott, szerény fiatalember, mindent alárendel a focinak. Amikor hosszabb pihenőt kapnak, rendre hazajön a családjához, a gyökereihez. Többször is megkért már, hogy eljöhessen hozzánk, Mucsonyba edzeni, mert a szabad idejét is a futballra áldozza. Nagyon jó formában van, a Fehérvár FC talpra állásából nagy szerepet vállalt, részben neki köszönhető, hogy rendezték a soraikat.”

Labdarúgás: jó tudni

A 189 centiméteres kapus jelenlegi klubja a Fehérvár FC, itt a Puskás Akadémia FC-ből kölcsönben szerepel. 2020. március 14-én, a Mezőkövesd Zsóry FC elleni mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben. 2021. július 8-án játszotta első nemzetközi kupameccsét Turkuban: az Európa Konferencia Liga selejtezőjében az Inter Turku elleni 1–1-re végződött mérkőzésen védte a hálót. 2024. március 16-ig 98 első-, 25 másod- és 44 harmadosztályú bajnoki mérkőzésen védett. 2018. június 8-án Magyarország U21 válogatottjában az Azerbajdzsán – Magyarország 3–3-as összecsapáson jutott szerephez, 2021 márciusában pedig meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a lengyel, a San Marino-i és az andorrai válogatottak elleni találkozókra készülő magyar válogatott huszonhatos keretébe.