Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub junior és U23-as világbajnoka március 8-án, pénteken, Abu Dzabiban, a világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) nyitányán kezdi meg az idei versenyszezonját, melynek csúcspontja a párizsi olimpia lesz. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye eddigi egyetlen biztos ötkarikás indulóját a spanyolországi edzőtáborozás végén kérdeztük.



Kisebb betegségek

– Az alapozás közben, novemberben, decemberben és még januárban is kisebb betegségekkel küzdöttem, így a felkészülésem ezen időszaka zökkenőkkel tarkított volt – fogalmazott Lehmann Csongor.

– Ilyen előzményekkel az is szóba került, hogy esetleg kihagyjuk az Abu Dzabiban rendezendő versenyt. Mivel azonban a 2x3 hetes spanyolországi edzőtáborozás kifejezetten jól sikerült és közben nagyon jól tudtam reagálni a terhelésre, folyamatosan fejlődtem, úgy gondolom, hogy jó formába kerültem, amit a tesztek is igazoltak. Ehhez nagy mértékben hozzájárult, hogy klubtársaim, Lehmann Bence, Kiss Gergely, Sinkó-Uribe Ábel és Kovács Gyula személyében kiváló és motivált edzőpartnerekkel, minden szempontból ideális körülmények között dolgozhattam együtt La Nuciában. A futóformám jobb, mint ami ilyenkor szokott lenni, ezt segítette az a két fővárosi fedettpályás, 3000 méteres, gyors verseny is, melyeket sikerült megnyernem. Most már „csak” ezt a formát kell átvinni a kerékpározás utáni időszakra.

A repülőn „resetel”

Lehmann Csongor vasárnap este érkezett haza az edzőtáborból, majd március 5-én, kedden útra is indult Abu Dzabiba, ahol mindössze két nap akklimatizáció után, március 8-án, pénteken már a spint távú (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5,3 km futás) egyéni versenyen áll rajthoz.

– A hosszú repülőúton lesz időm „resetelni” magam az edzőtáborból és átállni a versenyhangulatra. – mondta az utazás előtt a világranglista jelenlegi 9. helyezettje, aki a 8. pozíciót foglalja el az olimpiai kvalifikációs listán. – Mivel már megvan a biztos olimpiai indulásom, stresszmentesen, nyugodtan versenyezhetek. Bomba mezőny várható, szinte mindenki ott lesz, aki számít. Nem lehet tudni, hogy ki milyen formában van, de szerintem hozzám hasonlóan mások is lesznek, akik közvetlenül a kemény felkészülés után, egyfajta felkészülési állomásként méretik meg magukat a WTCS-nyitányon. A márciusi verseny mindig bizonytalan előjelű, főleg rávezető erőpróba nélkül, éppen ezért nincs is olyan óriási elvárás rajtam. Tök jól is elsülhet a dolog, de ha mégsem, nem leszek nagyon elkeseredve. Ami a további programomat illeti, március 30-án a franciaországi Lievin-ben indulok a fedettpályás világkupán, majd utána folytatom a sort a WTCS állomásokon, Yokohamában, Cagliariban, Hamburgban. Idei fő versenyem természetesen az ötkarikás játékok. Ezt megelőzően a hazai, tiszaújvárosi világkupa is szerepel a programomban. Az a megmérettetés mindig nagy löketet ad nekem érzelmileg, és mentálisan. Ráadásul az elődöntő-döntő rendszerű világkupánk beleillik az utolsó olimpiai felkészülési blokkba. Szeretnék még Párizs előtt egy jót menni, kihasználni, hogy ismét a csodálatos szurkolótáborunk előtt bizonyíthatok.

A mix-váltóról

Az Egyesült Arab Emírségekbe utazó Lehmann Csongorral kedden délben kel útra édesapja, Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője is.

– A legnagyobb nevek közül talán csak a francia Európa-bajnok Pierre Le Corre és a brit olimpiai bajnok Jonathan Brownlee hiányzik az Abu Dzabiban „randevúzó” mezőnyből – hangsúlyozta a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő sportvezető. – Valamennyi nagyágyúnak, az olimpiai-, világbajnoki és kontinens-bajnoki érmesek egész sorának is ez lesz az első erőpróbájuk idén, tehát nekik is kicsit lutri még ez a korai időszak. Csongor is edzésből érkezik, de ez nem azt jelenti, hogy nem teszi oda magát száz százalékosan. Amennyiben Csongi jó állapotban lesz, akkor az egyéni futam másnapján megrendezendő mix-váltó kvalifikációs ranglistaversenyen fogja 110 százalékben odatenni magát, mert a magyar kvartett még egy hajszálra van a párizsi indulástól. Szerencsére ott lesz velünk a többi A-keretes férfi versenyző, Bicsák Bence, Faldum Gábor és Dévay Márk is, tehát négyük közül a két legjobb kap szerepet a váltóban, ahol Kuttor-Bragmayer Zsanett és Kropkó Márta képviseli még a hazai színeket.