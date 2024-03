NB III, Észak-Keleti csoport 19. forduló

Diósgyőri VTK tartalék F4R – Salgótarjáni BTC 0-0

Diósgyőr, 100 néző. V.: Sándor Cs. (Sztányi, Vilmányi).

DVTK tartalék: Bánhegyi – P. Zrnic (Balázsi, 60.), Komlósi, Farkas D., Ferencsik, Bokros, Kövesi (Hetyei, 46.), Fekete V., M. Zrnic (Lajcsik, 60.), Demeter, Sáreczki. Vezetőedző: Szamosi Tamás. SBTC: Szalay – Boros, Kálmán, Sulyok, Palkovics, Csuka (Filkor, 65.), Nagy, Tarlósi P., Horváth (Klajban, 55.), Benkő (Jacsó, 87.), Tarlósi M. (Csáki, 87.). Vezetőedző: Sebestyén Szilárd. Jók: Sáreczki, ill. Nagy.

Szamosi Tamás: – Nehéz ezt a találkozót értékelni, elsősorban saját magunk miatt. Az elején be kellett volna rúgni a helyzeteinket, de ez nem sikerült, így elmaradt a győzelem. Nagyon nagy csalódásként éljük meg ezt az eredményt.

Sebestyén Szilárd: – Végig nagy nyomás alatt tartott minket a hazaiak, de fegyelmezetten védekeztünk. Az adódó ellentámadásainkból be is találhattunk volna ha pontosabbak vagyunk, de nem vagyunk elkeseredve, hiszen értékes egy pontot szereztünk idegenben.