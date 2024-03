Parasznya SE – Bőcs KSC 3-1 (0-1)

Parasznya, 100 néző. V.: Tóth I T. (Géresi, Skarupa).

Parasznya SE: Asztalos – Kovács Balázs, Roha, Bobcsák (Kovács Cs.), Musa (Bortnyák), Kovács Bence, Juhász (Helecz), Djubók, Lekli (Csák), Kovács P., Dorogi (Demkó). Játékosedző: Kovács Péter.

Bőcs KSC: Kiss B. – Kramcsák, Pataki (Dani), Irhás, Bodó, Ondó (Lakatos), Berta, Kerekes, Titkó, Hajdú (Matesz), Máté. Edző: Zsiga Gyula.

G.: Demkó (11-esből), Bortnyák, Roha, ill. Kerekes.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kovács Péter: – A mai győzelmet annak köszönhetjük, hogy 18 egyforma képességű játékosom van, és ha valaki gyengébb teljesítményt nyújt, aki a helyére áll az extra teljesítménnyel tolja meg a csapat szekerét. A tavaszi első győzelmünkat Demeter Péternek, az FT-Triász tulajdonosának, fő támogatónknak ajánljuk.

Zsiga Gyula: – Gratulálunk a hazai csapat győzelméhez. Úgy gondolom, hogy egy pontot megérdemeltünk volna, de a Parasznya jobban alkalmazkodott a körülményekhez és a játékvezető stílusához.

Bánhorváti – Sajóbábonyi VSE 2-2 (2-2)

Kazincbarcika, 100 néző. V.: Rendek (Balázs, Sántha).

Bánhorváti: Málik – Bottlik, Lukács, Kazvinszki, Kovács Sz., Bicskey (Sándor), Lovasi (Kismarton), Zsigrai, Hallgató, Fábián, Pogonyi. Edző: Mátyás József.

Sajóbábonyi VSE: Gergely R. – Mezőssy, Németh D., Bucsák, Németh B., Bodnár D., Madarász, Szitai (Jónás), Huszti (Rontó), Szemere (Nagy D.), Tóth I. Játékosedző: Németh Dénes.

G.: Kazvinszki (11-esből), Hallgató, ill. Madarász, Mezőssy.

Jók: Hallgató, Kovács, Zsigrai, ill., Huszti, Madarász, Tóth I.

Mátyás József: – Továbbra is ugyanazokat a hibákat hozzuk, ami miatt magunknak tesszük nehézzé a mérkőzést. Viszont pozitívum, hogy kétszer is tudtunk egyenlíteni. A második félidőben egy új mérkőzés kezdődött, mindkét irányba eldőlhetett volna a találkozó, talán ha a kapufa is velünk van, tudtunk volna nyerni, így reális a döntetlen. További sok sikert a vendégeknek.

Németh Dénes: – A helyzetek alapján rászolgáltunk volna a három pontra, de mivel ezeket kihagytuk így reális a döntetlen. További sok sikert a hazaiaknak.

Sárospataki TC – Edelény-Borsodszer 1-2 (1-1)

Sárospatak, 90 néző. V.: Tóth L. (Kósa, Maleskovits).

Sárospataki TC: Kovács Zs. – Palágyi, Orosz, Petercsák (Pájer), Buda (György), Engel, Mahalek (Zsiga), Timkó, Matisz, Fodor, Balogh M. Edző: Beimli Zsolt.

Edelény-Borsodszer: Galambvári – Jancsurák, Sípos(Mészáros), Nadanicsek P., Juhász B., Sikur, Lakatos R., Hegedűs Cs., Bakaja, Hegedűs P., Bodnár. Edző: Sándor Zsolt.

G.: Mahalek, ill. Hegedűs, Sikur.

Jók: Timkó, Engel, ill. az egész csapat.

Beimli Zsolt: – Nem ilyen kezdésről álmodtunk. Az igazi sportoló nem csak a sikert, de a kudarcot is megfelelően kezeli, tanul a hibákból és a hasznára fordítja. Bízom benne, hogy nálunk is így lesz. Gratulálok az ellenfélnek.

Sándor Zsolt: – Kiélezett mérkőzésen egy veszélyesen játszó csapat ellen nagyon örülünk a győzelemnek. Lehet puffogtatni a közhelyeket, jó, kemény felkészülés, komplett csapat, de az igazság az az, hogy akartunk, harcoltunk és a szerencse is mellénk állt. Gratulálok minden játékosnak.

BSK Alsózsolca – Hidasnémeti VSC 1-2 (1-0)

Alsózsolca, 100 néző. V.: Tiszóczki (Lajkó, Gutyán).

BSK Alsózsolca: Lövey – Urbán, Polényi T., Subert, Jecs (Porkoláb), Bóna (Tóth N.), Makónyi, Üveges, Kis-Orosz, Szajky, Bancsók (Faludi). Edző: Varacskai István.

Hidasnémeti VSC: Giák – Czető, Hankó, Csutora, Keményffy (Bedő), Veréb (Szloboda), Tóth D. (Tóth G.), Molnár M., Sramkó, Tucsa, Agárdy (Palkó). Elnök: Török András.

G.: Polényi, ill. Agárdy, Keményffy.

Jók: Urbán, Polényi, Subert, ill. az egész csapat.

Varacskai István: – A mérkőzés első 10 percében több helyzetből sem tudtunk eredményesek lenni, a második játékrészben 1-0-ás vezetésünknél mérkőzéslabdát hibáztunk – ehhez jött öt perc rövidzárlat –, ami miatt nem tudtunk pontot szerezni.

Török András: – Nehéz talajú pályán sikerült a három pontot begyűjteni.