Labdarúgás: női NB I

Női NB I, 17. forduló

Diósgyőri VTK – MTK Budapest 0–2 (0–2)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Urbán (Gavalla-Kulcsár, Sztányi).

DVTK: Ádám A. – Somogyi, Geréd, Komlós, Nagy L. (Katona, 80.), Mikó, Oláh A. (Mezőssy, 84.), Sain (Nagy P., 80.), Boros K., Smajic (Madarász, 63.), Krisztin (Myhal, 84.). Vezetőedző: Bém Gábor.

MTK: Erős – Legendás (László, 72.), Bokor, Palama, Vajda (Tenyei-Tóth 76.), Barkóczi (Murár, 46.), Farádi-Szabó, Zágor (Siklér, 72.), Dubuc, Voila (Pataki, 60.), Mészáros. Vezetőedző: Makrai László.

Gólszerző: Legendás (37.), Voila (41.).

Bém Gábor: – Amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani a pályán, egyedül a góllövés nem sikerült. Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen az első félórában ellenfelünk alig tudott kijönni a saját zónájából, de a támadásainkban nem volt elég hatékonyság. A második félidő is ugyanígy zajlott, sok labdát szereztünk, de előre játékunk pontatlan volt. Sajnálom a lányokat, mert az elmúlt héthez képest javult a csapatjátékunk, de a góllövés most elmaradt.

Makrai László: – A legfontosabb az volt, hogy kijavítsuk a múlt heti botlást, örülök, hogy ez sikerült. Az első félidőben volt 10-15 jó percünk, ennek köszönhetően sikerült is megnyerni a mérkőzést. A második félidőben inkább mezőnyben folyt a játék, kevés helyzet alakult ki a kapuk előtt. Elégedett vagyok a lányok mai teljesítményével, sűrű márciust zártunk le ezzel a mérkőzéssel.