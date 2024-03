Labdarúgás: NB II

NB II, 25. forduló:

BVSC-Zugló – Kolorcity Kazincbarcika SC (Budapest, Szőnyi út, vasárnap, 14.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Egy hete sikerült nyernünk, de amíg nincs vége a bajnokságnak, és nem értük el a célunkat, addig nem lehet megnyugodni. Persze, szeretnénk, ha mindez nem az utolsó pillanatra maradna, és így egy picivel korábban el tudnánk kezdeni gondolkodni a jövőről. Edző, játékos, vezető, mindig feljebb szeretne jutni, ezzel mi is így vagyunk, ez a sport természetes velejárója. Múlt vasárnap bemutatkozott nálunk Varga Józsi, edzésben volt, de tétmeccset előtte régen játszott. Fejsérülés miatt az egyik középhátvédünket, Heil Valtert le kellett hoznunk a szünetben, emiatt Józsi ment hátra, tudtuk, tudtam, hogy képes megoldani a helyzetet, teljes mértékben rendben volt a játéka. Most az újonc BVSC-hez megyünk, amelynek stabil egyrészt az anyagi háttere, másrészt a futballja is összeállt. Rendelkeznek egy nagyon rutinos, sok-sok NB I-es meccset megvívott maggal, tengellyel, akik megszabják a játékukat. Tekernünk kell azért, hogy jó eredményt érjünk el, biztos, hogy egy másfajta csata lesz, mint a múltkori, Gyirmót elleni volt.

A KBSC-ben Székely, Papp M., és Kotula sérült, ők vélhetően nem játszanak.

A várható kezdőcsapat: Tóth B. – Ternován, Szekszárdi M., Heil (Varga J.), Dobozi, Süttő – Csatári, Kártik, Pekár – Pethő, Pinte.