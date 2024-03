Röplabda: Extraliga

Férfi Extraliga, rájátszás, negyeddöntő 3. mérkőzés:

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – MAFC-BME (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, szombat, 19.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Néha vannak olyan apró dolgok, amik látszólag semmiségnek tűnnek, de az adott pillanatban mégis számítanak, zavaróak. Mint például az, hogy a második, budapesti meccsünkön, az első szettben rossz szögben vágott be a Nap a térfelünkre, és ez a fogadásban bezavart. Persze, ezután még volt három játszma, amikben lehetett volna javítani, egyet meg is nyertünk, de összességében a MAFC két kubai légiósát kedden délután nem tudtuk semlegesíteni, a hazai csapat megérdemelten nyert. A vereség ellenére nem volt okom orrolni a csapatra, nem volt, nincs pánik, egy-egy az állás, csináljuk tovább a dolgainkat, most, hazai pályán kell maximálisan teljesíteni. Ki kell zárnunk minden körülményt, mi akkor tudunk jól röplabdázni, ha mindenki magával és a csapattal foglalkozik, ha ezen, ezeken van a fókusz.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 1-1