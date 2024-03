Labdarúgás: NB II, 26. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC – Aqvital FC Csákvár (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – A válogatott szünet miatt az előző hét végén nem volt bajnoki forduló, előtte idegenben vereséget szenvedtünk, általában egy fiaskót követően jobb, ha egyből jön a következő mérkőzés, de azt hiszem, most jól jött ez a szünet. Volt mindenre idő, pihenésre, munkára, egyfajta csapatépítő részre, és volt egy edzőmeccsünk is a DVTK-val. Az első félidőben jól játszottunk a Diósgyőr ellen, a gyakorolt helyzeteket jól megoldotta a csapat, a második félidőre mindkét együttes cserélt, kijött, hogy a piros-fehéreknek egyrészt hosszabb a padjuk, másrészt erősebb a keretük. Elkerülhető gólokat kaptunk, összességében elégedett voltam a látottakkal, a célnak tökéletesen megfelelt az a találkozó, arra is kíváncsi voltam, hogy egy-egy ember hogyan tud nem a megszokott posztján játszani. Örülök annak, hogy védőnk, a januárban érkezett Dobozi Krisztián debütált a magyar U20-as válogatottban, jó teljesítményt nyújtott, gólt is szerzett. Talán ez is egyfajta visszaigazolása annak a munkának, amit fejlesztés terén az utóbbi egy évben végeztünk, végzünk, nem csak az ő esetében. A héten már maximálisan a vasárnapi feladatra készültünk, koncentráltunk, a Csákvár közvetlen riválisunk, hiszen ugyanannyi pontot szereztünk eddig. Aki jobban ki tud jönni ebből a mérkőzésből, azt stabilizálni tudja a helyét a középmezőnyben. Hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése, remélem, bízom abban, hogy Húsvét vasárnap sok szurkoló ki tud jönni a stadionba, buzdítani bennünket, s az ő támogatásukkal sikeresen szerepelünk.

A Barcikában Kotula, Papp M., Csilus, és Székely szereplése sérülés miatt kérdéses.