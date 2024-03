A női kosárlabda NB I/A rangadóját szombaton este Győrben rendezték, ahol a 16. forduló keretében a tabella 2. helyén álló Serco UNI Győr, a listavezető DVTK Hun-Therm gárdáját látta vendégül. A hazai együttes egy hete erre a mérkőzésre készülhetett, míg a diósgyőriek szerdán még Euroliga negyeddöntőt játszottak, veszítettek el hazai környezetben, a francia Villeneuve d’Ascq LM csapata ellen. A látogatóknál az öt légiós közül – mivel bajnoki meccsen csak négy külföldi szerepelhet – ezúttal az ausztrál válogatott, Garbin maradt ki.

Jó DVTK triplák

Az első játékrészben egy ideig szorosan haladtak előre a felek (9-9), de a vendégek távoli dobásai sokkal pontosabbak voltak. És amikor a 8. percben Charles, csapata ötödik triplakísérletéből a negyediket húzta be a gyűrűbe (15-20), a Győr időt kért. Az ekkor kialakult előnyt azonban a negyed végéig megőrizte a Diósgyőr, akiken nem látszódott fáradtság az első tíz percben (19-24).

A második menetben Charles a DVTK hetedik tripláját vágta be, miközben a hazaiak hét távoli kísérletéből addig egy sem ment be (25-33). Ezen Dubei változtatott, majd Anigwe duplájával már csak egy labdával álltak jobban a diósgyőriek. Keményen dolgoztak a hazaiak azon, hogy beérjék a vendégcsapatot, és amikor erre esély volt, a 19. percben, a hazai szakvezető időt kért. A pauza után Dombai gyors egymásutánban kétszer is eredményes volt, előbb egyenlített a Győr, majd a vezetést is átvette (40-38).

Hihetetlen

Térfélcsere után pontatlanok voltak a diósgyőri dobások, közel négy percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a vendégek a gyűrűbe találjanak, Jovanovicnak sikerült ez (44-40). Ám ez nem indította be a Diósgyőrt, soha nem látott különbségűre nőtt a Győr előnye (47-40), amit aztán háromra húzott le a piros mezes együttes. Ám itt megtorpant mindkét csapat, majd több perces kosárcsend után Dombai szerzett gólt. Döcögött mindkét gárda játéka, de a Diósgyőré jobban, hiányzott a vendégeknél a kreativitás a támadásban, így az utolsó menetre ötpontos fórt szedett össze a Győr (54-49).

Mivel a negyedik negyed elején sem működött jól a Diósgyőr támadójátéka, Völgyi Péter vezetőedző időt kért (58-49). Volt haszna, mert elkezdett olvadni a hazai előny, Jovanovic tripláját követően, a 35. percben 66-63-ra alakult az eredmény. Ott loholt a DVTK a Győr nyakán, ebben a helyszínen lévő piros-fehér drukkerek is segítették a csapatot. Négy és két pont között mozgott a hazaiak előnye, majd Lelik egyenlíthetett volna büntetőből, de a kettőből csak egyet dobott be, 95 másodperccel a vége előtt (68-67). Cziczás László edző időkérése után Anigwe szerzett könnyű kosarat, majd Charles után a mezőny legeredményesebbje, Dombai talált be (72-69). Jovanovic egy triplával még ugyan egyenlített. Aztán Dombai szerzett egy utolsó másodperces gólt, és ezzel győztesnek látszott a Győr (74-72). De csak látszott, mert nem lett az! 0,6 másodperccel a vége előtt hozhatta játékba a labdát a DVTK és Lelik a világvégéről engedte el a hármast, ami a gyűrűben kötött ki!

Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm 74-75 (19-24, 21-14, 14-11, 20-26) Győr, 400 néző. V.: Praksch, Cziffra, Németh P. Serco UNI Győr: Dubei 9/3, Gyöngyösi 6, Carleton 9, DOMBAI 21/3, Goree 8. Csere: ANIGWE 14, Török, Bach 7/3, Molnarova, Hegedűs. Edző: Cziczás László. DVTK Hun-Therm: Aho N. 5/3, Aho T., Charles 10/6, JOVANOVIC 17/9, Tadic 7. Csere: LELIK 17/12, Kányási 11/6, Grigalauskyte 5, Oláh F., Tenyér 3/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.