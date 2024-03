– Sajnos, ismét magunkat vertük meg.... – kezdte az 1989-es születésű labdarúgó. – Hibáztunk büntetőt, a gesztelyiek belőttek egyet, a második góljuk ugyanis 11-esből született. A meccs első 15-20 percét átaludtuk, az első találatot ebben a szakaszban kaptuk, a 8. percben. Utána kezdtünk el futballozni, de két pontrúgással kikaptunk. Az utolsó előtti helyen vagyunk a tabellán, amikor indultunk a múlt nyáron, nem gondoltuk, hogy ilyen rossz lesz a szezonunk, nem azt terveztük, hogy a bennmaradásért fogunk harcolni, de most már ez a cél. A bajnok meg van, a Sajóvölgye kimagaslik, azonban a mezőny, így a hátsó régió is elég ,,sűrű", két egymást követő győzelemmel akár öt-hat helyet is ugrani lehet.