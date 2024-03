Röplabda, férfi NB I, Extraliga rájátszás, negyeddöntő 1. mérkőzés:

GreenPlan-VRCK – MAFC-BME 3:1 (-18, 22, 21, 23)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 420 néző. V.: Halász E., Szabó P.

VRCK: Garan 7, Bibók 24, Jirasek 18, Cziczlavicz 4, Gurskij 4, Péter B. 2. Csere: Kiss M. (liberó), Óhidi, Péter M. 7. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

MAFC: Altunaga 23, Oláh 9, Balogh L. 2, Tamási 1, Reyes 19, Katona 4. Csere: Benkő (liberó). Vezetőedző: Pápai Péter.

Toronyai Miklós: – Nehezen érkeztünk meg a mérkőzésbe, amit láthattak szurkolóink is, hiszen fáradtabban mozogtunk. Nem csoda, mert sűrű volt vasárnapig a menetrendünk. Egy jó csapat ismérve, hogy ilyenkor is fel tud állni, és most az akarat diadalmaskodott. Ez a győzelem csak egy volt, sokat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy sikerrel vegyük a párharcot.

Pápai Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült betartanunk a megbeszélteket. A folytatásban feljavult a Barcika játéka, sajnos nagyon sok ki nem kényszerített hibát követtünk, ami mindhárom játszma vesztét okozta.