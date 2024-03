A 2023/24-es évad bajnoki rájátszása negyeddöntőjének első meccse – rendhagyó módon – már kedden késő délután megkezdődött. Persze nem a pályán, hanem a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében, melynek elnöksége Völgyi Pétert nevezte ki szövetségi kapitánnyá. A diósgyőriek mesterének kezét azóta, a DVTK Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC negyeddöntő tegnap esti kezdetéig, rengeteget megszorították, a diósgyőri arénában pedig boldog és boldogtalan egyaránt a piros-fehérek mesterét köszöntötte. A távozott Székely Norbert utódának helyére senkit nem kell keresni a miskolciaknak, a sikeredző ugyanis marad az Avas-alján:

Óriási megtiszteltetés és felelősség is egyben, hogy én lehetek a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Nagyon örültem a felkérésnek, várom a munka megkezdését. A válogatotthoz kapcsolódó feladataim mellett a DVTK Hun-Therm vezetőedzői feladatait továbbra is ellátom majd. Nagyon köszönöm a bizalmat, a stábommal mindent meg fogunk tenni a nemzeti csapat sikeréért.

Senki ne izguljon

A diósgyőriek történelmük során másodszor kezdték a rájátszást a legjobb pozícióból, az alapszakasz első helyéről (ez eddig egyszer, a 2013/14-es évadban sikerült), aminek az a jelentősége, hogy minden együttessel szemben pályaelőnye van. Mivel a DVTK az első kört mindössze egy vereséggel zárta, szemben az E.ON ELTE BEAC tizenhárom kudarcával, így a kezdő sípszó előtt a szakmabeliek és a laikusok egyaránt elképzelhetetlennek tartották, hogy a két győzelemig tartó párharcot a Völgyi-gárda ne 2–0-ra nyerje meg.

A hazaiak tizenkettes névsorából hiányzott Jovanovic, aki a légióskvóta (meccsenként négyen szerepelhetnek) miatt pihent. A bevonuláskor az arcokon látszott, hogy a tíz fővárosi játékos együttes életkora kevéssel haladja meg a kétszáz évet. Gyors 14-1, benne négy tripla, hogy senki ne izguljon és máris elhangzott: százat nekik. A BEAC trénere időkéréssel próbálta begyújtani a fékező rakétát, utána K. Morgan be is vert egy távolit. A feketék inkább a labdát pumpálták, a birkózó alkatú K. Morgan viszont fenékig ürítette célzóvizes poharát, mert bárhol volt, mindenhonnan tüzelt. A 20-9-es állás összkomfortot adott a piros-fehéreknek, akik azért párszor elfeledkeztek arról, hogy közelebb lépjenek a tempózó vendégekhez. A védő lepattanók begyűjtése jól jött (30-15), szóval az első negyed után, időarányosan tényleg állt a száz.

Beszoruló labda

A második szakasz hasonlóan folytatódott (13. perc: 38-15), így jöttek a cserék, a forgatáshoz egyébként is kiválóan ért a kapitányi cím örököse. Aho N. pár másodperc alatt négyszer dobta a labdát a gyűrűre, de egy büntetőt termelt, majd a palánkra beszorult labdát csak több próbálkozással vették újra birtokukba a csapatok. A színes ceruza a diósgyőrieknél volt, az E.ON tagjait pedig csak a lelkesedés és a becsület vitte előre, kosarakat akkor szereztek, amikor Garbinék éppen altatót vettek be. Az élvonalbeli és a ,,másodosztályú" társaság produkciójába bekerült néhány látványelem is: Aho N. és K. Morgan például úgy vetődött egy labdára, mint néhányszor Dibusz, a koszovóiak elleni focimeccsen. Kevéssel a nagyszünet előtt Tenyér mesterien lopta el a játékszert és kisvártatva hozzáíratott a nevéhez három egységet és a 26-8-as részeredményért hálás volt a publikum.

Mint kés a vajba

A folytatásra sem csökkent a tempó, nagy meccs azonban nem alakult ki, ehhez ugyanis a budapestiek kevésnek bizonyultak (27. perc: 67-27). A dudaszó pillanatában beszédült labdát Pozsonyi a támadó időn túlinak vélte, ezen kicsit elvitatkoztak az érintettek, de a döntés életben maradt. Némileg fékezett a DVTK, Charles légszerelését viszont még a műsorközlő is méltatta. Pár támadást elszórakozott a Hun-Therm, kimaradtak a ziccerek, de ez belefért az előadásba, így csak 14-12-es negyed kerekedett ki.

A párharcok, a lejáró támadóidők és a homályok jellemezték az utolsó felvonást, az órával is akadt egy kis baj, de aztán minden jóra fordult. Az utolsó három percet Fárbás, Vég-Dudás, Kányási, Oláh F., Aho T. ötössel kezdte a Diósgyőr, hogy kapjanak perceket a fiatalok is. A hajrára leült a találkozó, jöttek az eladott labdák, a technikai hibák, az erejükkel elkészülők zsinórban gyártották a személyiket, a sommázat pedig: az eredmény jónak mondható, a játék meg lesz még jobb is.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

DVTK Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC 86–52 (30–15, 26–8, 14–12, 16–17) Miskolc, 1500 néző. V.: Goda, Csabai-Kaskötő, Pozsonyi. DVTK Hun-Therm: Aho N. 12/9, Aho T. 3/3, Kányási 11/3, Garbin 8/6, Grigalauskyte 9. Csere: Lelik 9/9, Charles 14/3, Tenyér 9/6, Tadic 6, Vég-Dudás, Oláh F. 5/3, Fárbás. Vezetőedző: Völgyi Péter. E.ON ELTE BEAC: Ozola 5/3, Tóth F. 5/3, Angyal 11/6, Morgan 12/6, Milkovics 3/3. Csere: Zsámár 2, Gábor 8, Katona, Drahos 6, Szauter. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea. Kipontozódott: Tenyér (36.), ill. Ozola (40.).

Völgyi Péter: – Örülök, hogy ilyen különbséggel nyertünk. Két mérkőzésen dönthetjük el a továbbjutás sorsát. Ezen a mérkőzésen két és fél negyeden keresztül jól játszottunk, ügyesek voltunk, aztán lelassultunk.

Mészárosné Kovács Andrea: – Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A DVTK frissebben kosárlabdázott, így az eredményben is kijött a két csapat közti különbség. Saját magunktól többet vártam, talán a második mérkőzésre feljavulunk, de nagy reményeink nem nagyon lehetnek.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.