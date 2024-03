A tollaslabda Országos Csapatbajnokság (OCSB) II. osztályába jutás a tétje annak a derbinek, melyet március 16-án, szombaton rendeznek meg Budapesten. A MEAFC csapata korábban már járt ebben a „magasságban”, és most ismét szeretnének feljebb lépni.

A KMASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola tormatermében kialakított, 4 pályán rendezendő osztályozó előtt Morvai István, a tollaslabda szakosztály vezetője, aki edzőként és játékosként is segíti társait, a következő gondolatokat fogalmazta meg:

– Hosszú idő telt el azóta, amikor nem csak egyéni versenyszámokban, hanem csapatban is megtudtuk mérettetni magunkat – hangsúlyozta Morvai István. – Bő húsz év után elérkezett az idő, hogy ismét megküzdjünk az Országos II. osztályba jutásért. Ennek megfelelően készültünk az osztályozó mérkőzésre. Igaz csökkentett létszámmal – Csonka Bori, Imri Hanna, Ang Boon Peng, Ang Ze Khai és jómagam vesszük fel a küzdelmet a T(r)ollas SE és a Veszprém csapatával. Mindkét gárda erős, hiszen a Veszprém a nyugati, a T(r)ollas a keleti csoportban bizonyult a legjobbnak. Elszántságunkat ismerve, mindent kihozunk majd magunkból. Igyekeztünk mind a három edzésünket (3x2 óra) kihasználva a lehető legtöbbet a pályán tölteni. Fiataljaink - Bori, Hanna és Zek - az érettségi felkészülés lázában égve sem feledkeztek el a magasabb osztályba lépési lehetőségről. Hiszen, ha feljutunk - a szakosztály és a MEAFC dicsőségén felül - évek múltán büszkén elmondhatják magukról, hogy OB II-es játékosok voltak. Én már játékosként, edzőként, sportvezetőként is átéltem, hogy milyen a II. osztályba feljutni. Bízom benne, hogy az előttünk álló hétvégén egy újabb saját nevelésű generáció is magáénak tudhatja majd ezt az érzést!