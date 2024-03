Labdarúgás: NB III

NB III, Észak-Keleti csoport 19. forduló

Evolution Hungary-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1-1 (0-0)

Cigánd, 150 néző. V.: Práth (Urgyán, Végh).

CISE: Popovics – Erdei (Misák, 63.), Pap Zs., Motkó, Tóth M., Juhász M., Vass (Tóth G., 70.), Kelemen (Kereszti, 81.), Girdán (Kovács N., 70.), Honchar (Kőrizs, 63.), Horváth Z. Vezetőedző: Igor Bogdanovic. Tiszaújváros: Hrabina – Ivánka, Farkas M., Géringer L. (Bussy, 38.), Papp F., Lőrincz, Bökönyi, Varjas L., Cseh (Kollár, 69.), Vitelki B. (Bidzilya, 69.), Valkay (Skripek, 69.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Misák (68.), ill. Lőrincz (89.). Jók: senki, ill. Hrabina, Lőrincz, Ivánka, Papp F., Farkas M.

Igor Bogdanovic: – A játék képe alapján igazságos eredmény született.

Vitelki Zoltán: – Véleményem szerint most is nagyon jól játszottunk, jól is kezdtük a mérkőzést. Azonnal gólszerzési lehetőségeink voltak, amiket sajnos nem tudtunk értékesíteni. Mezőnyben is dominálni tudtunk, az első félidő a miénk volt. Aztán a második félidőben a hazai csapatnak adódott lehetősége a kapunk előtt, de kapusunk, Hrabina, óriási bravúrt mutatott be. A hazai vezetés után mindent egy lapra tett fel a csapat, és teljesen megérdemelten sikerült az egyenlítés.