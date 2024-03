Szerda este zárul az első kör a férfi élvonalbeli röplabda-bajnokság aktuális évadában. A 22. forduló keretében, a hét harmadik napján bonyolítják le a MÁV Előre Foxconn – Dág KSE, a Kecskeméti RC – Vidux-Szegedi RSE, a TFSE – MEAFC-Peka Bau, és a Debreceni EAC – Green Plan Vegyész RC Kazincbarcika ütközeteket.

A versenykiírás értelmében az első kör után kettéválik majd a mezőny, következik a rájátszás: az első nyolc helyezett csapat a negyeddöntőben folytatja, mégpedig oly módon, hogy az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel csatázik az elődöntőbe jutásért, a párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak majd. A 9-12. helyezett klubok az alsó házban folytatják, még játszanak egymás ellen két-két meccset, vagyis összesen hat találkozót, és utána számukra befejeződik a 2023/2024-es szezon.

A Vegyész RC debreceni fellépése (kezdés: 20.00) előtt Tóth Milán, az észak-borsodiak sportigazgatója az alábbiakat mondta:

– Ez az utolsó mérkőzés sorsdöntő abból a szempontból, hogy a harmadik vagy a negyedik helyen zárjuk az alapszakaszt – jegyezte meg. – Az előzetes célokat túlszárnyalta a csapat, hiszen az első hat hely megszerzését tűztük ki a játékosok elé a szezon indulásakor, ám most már úgy látjuk, a rájátszásban elődöntőt játszhatunk. A legutolsó, Kecskemét elleni hazai összecsapáson – amelyen kikaptunk 3:1-re – minimális hullámvölgy volt észrevehető, amibe lehet, hogy egy kicsit már a hét végi kupadöntő is közre játszott. Mindent összevetve: szerdán szeretnénk jó teljesítménnyel előrukkolni Debrecenben, a DEAC-cal mindig nagy csatákat vívunk, nekik is jó szezonjuk van, minél előrébb akarnak zárni ők is.