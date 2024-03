A női kosárlabda Magyar Kupában, szerdán este a DVTK Hun-Therm együttese a TFSE-MTK csapatát fogadta. A negyeddöntős, egy meccses párharc tétje az volt, hogy melyik csapat jut be utolsóként a hétvégi győri négyes döntőbe, és játszik szombaton este 20 órától a rendező, Serco UNI Győr ellen, a vasárnapi fináléba kerülésért.

Plusz két fővárosi

Mivel a két csapat a bajnoki alapszakaszban két szoros mérkőzést játszott egymás ellen, tavaly november 18-án Budapesten 5 ponttal (55-50), két és fél hete Miskolcon pedig 6-tal (64-58) nyert a Diósgyőr, így elvileg komoly csatára lehetett számítani. Főleg úgy, hogy a legutóbbi meccsükhöz képest, a fővárosiaknál ezúttal a center Czinano és a bedobó Pusztai is vállalni tudta a játékot.

A meccs előtt az is kiderült, hogy milyen szabályok szerint szerepeltethetők a játékosok: a bajnoki rájátszást vették alapul, vagyis nem kellett U20-as játékost pályára küldeni a meccs első felében, és négy légióst lehetett nevezni, akik közül egy időben három lehetett a pályán. Erre a diósgyőriek részéről Grigalauskytének nem nyílott esélye, lévén a DVTK öt külföldije közül ezúttal ő nem került keretben.



Nullára

Az első negyedben a hazai gárda támadásban a palánk alóli játékot részesítette előnyben, és Tadic termelt is rendesen, Jovanoviccsal együtt, az első hét percben csak ők találtak be. A TFSE-MTK távoli dobásokkal próbált lépést tartani, de ebben nem voltak túl eredményesek, és 13-7 után változtattak. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a vezetést is átvették, Baa, Dúl T. és Szabó F. termelésének köszönhetően (13-16). A játékrész hajrájában azonban fordítottak a hazaiak, Garbin előbb akciógólt szerzett, majd két büntetőt is értékesített (17-16).

Fegyelmezett védekezéssel kezdte a második felvonást a Diósgyőr, és ha nem is túl sűrűn, de azért be-be találtak, a 14. percben Kányási triplája után jött egy hazai büntető, majd Jovaniovic palánk alólija után időt kért a TFSE (25-16). Abban a reményben, hogy a rövid szünetben hátha megtalálják a gyűrűhöz vezető utat. A visszatérés után ennek nem volt látszatja, és mivel újra a fehér mezesek góljainak tapsolhatott a publikum, Hegedűs Péter edző kikérte második idejét. Meg volt főzve a TFSE, a koncentráltabb diósgyőriek pedig ebben a a negyedben fel is falták őket, 22-0-ra (!!!) nyerték a meccsnek a második szakaszát (39-16).

Nem volt kérdés

A TFSE átkot Szabó F. törte meg a a térfélcsere után nem sokkal, a célba ért hármasa több mint tizenegy perces fővárosi gólcsend végére tett pontot (44-19). Ám nem sokkal később, a hazai pontzuhatagban Tadic büntetőivel 30-ra kerekedett a DVTK előnye (51-21). Ennek ellenére a vendégek nem adták fel, immár teher nélkül játszhattak, ez pedig jó hatással volt rájuk. Carter és Szabó F. is szórta a pontokat, és nagy igyekezetükben a negyed utolsó percében két hármast is berámoltak, Király után Burján is triplát jegyzett, ezzel húsz alá küzdötte le magát a kék mezes együttes (61-43).

A záró játékrészben 66-48-nál kért időt Völgyi Péter edző, hogy picit felpörgesse a diósgyőrieket, és ez működött, két percen belül egy 8-0-s etapot produkáltak, így a 35. percben a vendégeknek kellett az idő (74-48). Persze a meccs kimenetele már régen nem volt kérdéses, az már a második negyedben eldőlt. Csak a számszerű eredményre kellett várni, amelyből a hajrára beküldött fiatal Oláh F., Fárbás és Vég-Dudás is kivette a részét.

A DVTK Hun-Therm újabb győzelme egyben azt is jelenti, hogy szombaton 20 órától Győrben, a Magyar Kupa elődöntőjében, a Serco UNI Győr ellen játszanak, tulajdonképpen előre hozott döntőt.

DVTK Hun-Therm – TFSE-MTK 85-54 (17-16, 22-0, 22-27, 24-11)

Miskolc, 1200 néző. V.: Goda, Fodor, Horváth Cs.

DVTK Hun-Therm: Aho N., KÁNYÁSI 13/9, Charles 7, Jovanovic 10/6, TADIC 19. Csere: Lelik 9/9, GARBIN 17/6, Tenyér 4, Aho T. 3, Oláh F. 3/3, Fárbás, Vég-Dudás. Vezetőedző: Völgyi Péter.

TFSE-MTK: Dúl T. 8/6, CARTER 13/9, Baa 5/3, SZABÓ F. 13/6, Czinano 4. Csere: Németh A. 2, Pusztai, Burján 6/3, Király 3/3, Vígh B. Vezetőedző: Hegedűs Péter.

Völgyi Péter: – Két szoros bajnokit játszottunk a TFSE-vel, és örülök annak, hogy a mai meccs jóval lazábbra sikerült, hogy nagyobb különbséggel nyertünk. A második negyedben támadásban és védekezésben is rá tudtuk erőltetni az akartunkat az ellenfélre. Most lesz egy szusszanásnyi időnk, és utána egy olyan csapat ellen folytatjuk, akikkel nem is olyan régen játszottunk. Azonban a Győr ellen kupa elődöntőnek más lesz a tétje, más rotációval játszunk majd mi is, bízom benne, hogy a rövid idő alatt tudunk még szépíteni a játékunkon, és kihozzuk azt a maximumot, ami bennünk van.

Hegedűs Péter: – Gratulálunk a Diósgyőrnek, azt gondolom, hogy a játék minden elemében felülmúltak ma minket. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, de a második negyedben volt egy olyan gát, amit nem tudtunk áttörni, illetve időkéréssel megtörni a DVTK lendületét, nem tudtunk egyetlen pontot sem dobni. A harmadik negyedben viszont 27 pontot dobtunk, arra kell választ találni, hogy mi okozhatja ezt a nagy különbséget. Volt három elfogadható negyedünk, a azonban a második minősége megpecsételte a sorsunkat, megérdemelten jutott a négyes döntőbe a Diósgyőr.