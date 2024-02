– Utánpótlás központunk 2017 óta Elek Ákos nevét viseli. Már ekkor beszéltünk arról, hogy tudatosan készül a futballvezetői pályára, nemrégiben 2023-ban elvégezte az MLSZ sportigazgatói képzését, valamint A-licenszes edzői képesítéssel is rendelkezik – mondta Kádár Zsolt operatív igazgató. – Első szerepvállalása szakmai tanácsadóként Pécsett volt, 2022 őszétől, 2023 nyaráig. Nagy öröm számunkra, hogy vele sikerült megerősíteni a stábunkat, feladata lesz, mivel ő Budapesten él, egyesületünk képviselete az országos fórumokon, elsősorban a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Ezen kívül heti két-három alkalommal itt lesz nálunk, becsatlakozik az úgynevezett talent képzésbe, ahol a legtehetségesebb utánpótlás játékosainknak tartunk külön foglalkozásokat. Ennek a szakmai programját Kriston István képzési igazgatóval közösen állítják össze, és végeztetik el a játékosokkal, vagyis aktív edzéseket is fog tartani. Mindemellett ittléte alatt aktív szereplője lesz az adminisztratív, és szervezési feladatoknak. Boldogok vagyunk, hogy itt van, de bízunk abban, hogy ez egy kezdeti ugródeszka számára, reméljük, hogy idővel magasabb osztályú, vagy akár külföldi klubnál is megmutathatja tudását. Az egyesületünkben 12 korosztályban 250 igazolt utánpótláskorú játékos sportol, akiket több, mint ötven régióbeli településről szállítunk saját buszainkkal az edzésekre, és mérkőzésekre. A Sajóvölgye Focisuli elsődleges feladata, hogy játékosai számára biztosítsa a felfelé áramlást, ami esetükben azt jelenti, hogy adunk játékosokat Magyarország kiemelt akadémiáira, elsősorban a DVTK Akadémia számára.

Hasznos tanácsokkal

– Zsolttal több mint két évtizede ismerjük egymást, ifjúsági koromtól kezdve edzőm volt, majd ő épített be Kazincbarcikán a felnőtt csapatba – nyilatkozta Elek Ákos. – A focisuli fejlődését, indulását akkor is végigkövettem, amikor aktív játékos voltam, és mivel Zsoltról a futballról alkotott filozófiánk teljes mértékben megegyezik, nagyon várom közös munkát. Az alakulás óta óriási fejlődésen ment keresztül a Sajóvölgye Focisuli, közel 30 fős a szakmai stáb – akik közül sokan magas szintű edzői végzettséggel rendelkeznek –, de összesen 56-an dolgoznak a szervezetnél. Ebben részt venni számomra rendkívül nagy felelősséggel bír, és a saját szakmai fejlődésemet is segítheti. Nagy büszkeség számomra, hogy most már nem csak a nevemet adhatom a putnoki tehetségközponthoz, hanem ezentúl nagyobb szerepet is vállalok a focisuli életében. Szeretném leszögezni, számomra nem a pozíció a lényeg, mindig is szívügy volt, amióta létezik a focisuli, és szeretném átadni azokat a tapasztalatokat, amelyeket játékosként szereztem. Tudatosan készültem a játékos karrierem utáni életre, és mindig is sportigazgatóként képzeltem el magam. Ezen kívül a talent programban is aktívan részt fogok venni, a pályán, pontosan tudom a saját karrieremből, mit jelentenek az egyéni képzések egy gyerek fejlődése szempontjából. Ezért azt gondolom, hasznos tanácsokkal tudom ellátni a játékosokat. Fontosnak tartom, hogy ne csak az edzőink fejlesszék a gyerekeket, hanem mi is fejlesszük az edzőinket, ezért tervben van az, hogy olyan szaktekintélyeket szeretnénk meghívni a focisuliba, akiktől lehet tanulni. Nagy fegyverténynek tartom azt, hogy velem együtt a Biotech USA is megjelenik a focisuli életében, akik tárgyi eszközökkel segítik a focisuli működését, illetve edukációt is nyújtanak az edzőinknek, sporttáplálkozás, és sportpszichológia terén egyaránt.