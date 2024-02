Két és fél hetes szünet követően újra indulnak a klubcsapat küzdelmek a női kosárlabdában. A DVTK Hun-Therm együttese a következő öt hétben három fronton is csatázik majd. A minimum 8, de akár 11 meccsből álló szakaszban – attól függően, hogy az Euroliga negyeddöntőjében hány meccset kell játszaniuk, illetve, hogy bejutnak-e a Magyar Kupa négyes döntőjébe, – elsőként bajnokit játszanak. Élő televíziós közvetítés (M4 Sport+) keretében, szombaton 19.30-tól az NKA Universitas Pécs vendégei lesznek a piros-fehérek.

– Ebben az évadban, a bajnokságban a legszorosabb meccsüket a PEAC ellen játszottuk, egylabdás mérkőzésen tudtuk őket itthon legyőzni. Azóta a pécsiek erősödtek, légióst igazoltak, és nem kétséges, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, akinél arról is érdeklődtünk, hogy mikortól tudtak csapatszintű edzéseket végezni. – A válogatottnál járt három kosarasunk, Aho N., Kányási és Lelik szerdáig kapott pihenőt, és csütörtökön álltak munkába, úgyhogy tulajdonképpen 2 napunk volt felkészülni a rangadóra, szemben azzal, hogy a pécsiek bizonyára két hete teszik ezt. A nemzeti csapatban szerepelteknek viszont elengedhetetlenül szükségük volt arra, hogy hogy néhány napot kihagyjanak, hogy maguk mögött tudják az olimpiai selejtező történéseit. Az biztos, hogy a több, mint kéthetes kihagyást követően nagyon kevés időnk van arra, hogy feltöltsük a fizikai és mentális raktárakat energiával, de igyekeztünk felkészülni a PEAC játékából, és olyan taktikai elemeket gyakoroltunk, amit a jövő hét szerdai, Euroliga negyeddöntőn is tudunk majd használni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de szerintem az erős öltözői közösség jó válaszokat ad erre a helyzetre, és bízom benne, hogy győzelemmel tudunk hangolódni a francia csapat elleni nemzetközi mérkőzésre.



Kit hagy ki?

A diósgyőri szakvezetőt a keret egészségi állapotáról is kérdeztük, arról érdeklődtünk, hogy a műtéten átesett Tomanon kívül, van-e olyan játékos, akire nem számíthat.

– Egy légióst biztosan ki kell hagyjak, mert egy bajnokira négy külföldi játékost lehet nevezni, de még nem döntöttem el, hogy ki lesz az – mondta Völgyi Péter. – Két olyan játékosunk van, akik az előző hónap végén sérüléssel bajlódtak. Az ausztrál Garbin ezen a héten tudott visszaállni a csapatszintű edzésekbe, és örömünkre fájdalom mentes, szépen javul a térde. A hosszú kihagyás nem múlt el nyomtalanul a játékán, és formába kell még lendülnie, hogy ugyanazt a szintet tudja hozni, mint sérülése előtt. Grigalauskyte szintén ezen a héten tudott bekapcsolódni a közös munkába, és ő is szépen dolgozott az előző néhány napban. A Pécs elleni meccsen azt szeretném, ha januárinál harciasabb Diósgyőrt látnék pályán, és, hogy keménységgel, határozott védekezéssel mi irányítsuk ezt az összecsapást, is.

A DVTK Hun-Therm ismert programja NB I, 13. forduló, február 17. (szombat), 19.30: NKA Universitas Pécs – DVTK Hun-Therm

EL negyeddöntő, 1. mérkőzés, február 21. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Villeneuve d'Ascq LM (francia)

NB I, 14. forduló, február 24. (szombat), 18.00: DVTK Hun-Therm – TFSE-MTK

EL negyeddöntő, 2. mérkőzés, február 28. (szerda), 20.00: Villeneuve d'Ascq LM – DVTK Hun-Therm

NB I, 15. forduló, március 2. (szombat), 16.30: DVTK Hun-Therm – Vasas Akadémia

EL negyeddöntő, március 6. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Villeneuve d'Ascq LM (francia) – ha szükséges

NB I, 16. forduló, március 9. (szombat), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm

MK negyeddöntő, március 13. (szerda), 18.00: DVTK-Hun-Therm – TFSE-MTK

MK négyes döntő, március 16-17. (szombat, vasárnap): ha sikerült a továbbjutás

NB I, 18. forduló, március 23. (szombat), 18.00: KSC Szekszárd – DVTK Hun-Therm