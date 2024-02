A Magyar Vívó Szövetség elnöksége a kvalifikációs eredmények alapján kijelölte a nápolyi kadet és junior Európa-bajnokságon résztvevő válogatott csapatot. A kadet lányoknál, párbajtőrben kerettag lett Terhes Hanna, a Diósgyőri Vívó Egyesület sportolója is, akinek ebben a korosztályban Horváth Lotti (Ferencváros), Szilárd Anna (Budapest Honvéd), és Rózsás Júlia (MTK Budapest) lesz a társa. Érdekesség, hogy a ranglistán ezen négy vívó mögött, az ötödik helyen egy másik diósgyőri, Kozma Laura zárt. Terhes Hanna kedden, szerdán és csütörtökön edzőtáborban vesz részt, Tatán, aztán pénteken, és szombaton itthon, Miskolcon edz majd, jövő kedden ismét egy tréning következik, utazás Olaszországba február 21-én. Az egyéni vetélkedést február 23-án, a csapatküzdelmeket február 25-én rendezik Nápolyban.

Újvidéken biztosította be

Terhes Hanna számára nem ez lesz az első korosztályos kontinensviadal, mert tavaly Észtországban, Tallinnban a csapattal aranyérmes lett, míg az egyéni vetélkedésben, a csoportküzdelmek során búcsúzott 1 győzelem/4 vereség mutatóval.

– Nagyon sokat dolgozott Hanna, a nyáron is végig – mondta Patócs Béla, edző. – A pontok gyűjtése már tavaly tavasszal megkezdődött, és az első két válogató után még csak a tizenkettedik volt a ranglistán, innen sikerült felküzdenie magát. A nyári alapozást követően, október közepén egy rangos, budapesti nemzetközi, európai körversenyen a harmadik lett, s ez a helyezés pontokban rengeteget jelentett. Miként másnál, nála is előfordultak hullámvölgyek, a csapattagságot az utolsó viadalon, a január végi, újvidéki szereplésével biztosította be. Bízunk abban, hogy egyéniben jobban fog vívni, mint tavaly, a csapat európai ranglista másodikként fog nekiindulni a csatározásnak, csak az ukránok vannak előttük. Hanna 2008-as születésű, ami azt jelenti, hogy még jövőre is ebben, a kadet korosztályban fog részt venni a különböző versenyeken.