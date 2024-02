Hegyalja kapujában szombaton 19 órakor kezdik a hagyományos sportbált, amelyen a legendás diósgyőri kapus is részt vesz.

– Gyuri először végig szurkolja a DVTK – Fehérvár FC élvonalbeli labdarúgó mérkőzést, hiszen némi humorral mondta meg is ölnék, ha kihagyná ezt a derbit – újságolta portálunknak Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere, majd hozzátette: – Utána kocsit küldünk érte és vendégül látjuk a zenés-táncos mulatságunkban, amelyen a díjátadásnál is közreműködik.