Athénban Érdi Mária nyerte a vitorlázó ILCA hajóosztály Európa-bajnokságát. „Éppen most várjuk Mári gépét – mondta a vonal végén szombaton délután édesapja, Érdi Gábor, majd így folytatta: – Nagyon sokan vagyunk: egészen pontosan családunk tizenöt tagja, köztük néhány mezőkövesdi van itt, hiszen annak ellenére, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből Balaton-felvidékre, a Tihanyhoz közeli Vászolyra költöztünk, a matyóvároshoz szoros szálak fűznek bennünket és engem, például az anyósomhoz és az apósomhoz. Családi-nagyszülei örömünk határtalan és a gondolataink szép lassan már Franciaországban járnak.”

Harmadszor lesz olimpikon

Érdi Mária – becenevén Mári – tavaly sporttörténelmi világbajnoki címmel szerezte meg párizsi olimpiai kvótáját, ettől függetlenül Görögországban minden idegszálával sikerre tört és az egykori laser radial műfajban rajt-cél győzelmet aratott. „Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy a tavalyi világbajnoki arany- és Eb-bronzérmem mellé most kontinensbajnoki címet is gyűjtöttem. Nehéz volt, mert a gyenge szélviszonyok még számos kiszámíthatatlansággal párosultak, de jól alkalmazkodtam a körülményekhez” – tudtuk meg hazaérkezése után a mindig mosolygós versenyzőtől.

Az MVM SE tagját az idén „mellesleg” csalódás is érte, az argentínai vébén azért maradt le a dobogóról és lett csak hetedik, mert egyik futama közben a gyártó hibája miatt kiszakadt a hajójának talpcsigája, ezzel fenékig ürítette a keserűség poharát.

Jó tudni A huszonhat esztendős Érdi Mária szerepelt a 2016-os, Rio de Janeiro-ban rendezett olimpián, ahol tizennegyedik lett, a 2020-as, de 2021-re halasztott tokiói ötkarikás viadalon pedig a tizenharmadik helyen ért célba. A francia fővárosban július 26-án kezdődő XXXIII. játékok egyik legnagyobb esélyeseként tartják számon kategóriájában.

A képeken: így ünnepelték Érdi Máriát (virággal a kezében) családtagjai, rokonai és barátai a múlt szombat délutánján a Ferihegyi repülőtéren | Fotó: Érdi-család