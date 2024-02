Erste Liga, alapszakasz, második kör, 40. forduló. Újabb sikerükkel a piros-fehéreknek esélyük van arra, hogy akár a harmadik, vagy a negyedik helyre kapaszkodjanak fel és akkor a Csíkszeredát, az Újpestet, vagy a Budapest JAHC-t kaphatják alulról. Hiszen a rájátszást így kezdik a csapatok: 1-8., 2-7., 3-6., 4-5.

FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 3–12 (1–3, 1–2, 1–7)

Székesfehérvár, 200 néző. V.: Máhr-Stumpf, Timár, Sábián, Szabó D.

FEHA19: Melnichuk (Márkus) – Rachinskiy, Bogesic (1), Németh Z. 2, Alapi (1), Farkas L. (2) – Falus, Vokla, Zezelj, Ulamec, Blasko – Kasinski, Salamon, Keceli-Mészáros, Dobos, Ambrus Cs. – Csollák 1, Bajkó, Antonijevic, Fekete A., Dézsi. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov.

DVTK: Vosvrda – Szirányi 1 (5), Szathmáry (4), Esteves 1 (2), Lövei 1 (1), Mattyasovszky 1 (1) – Vojtkó, Bean, V. Razumnyak 3 (1), Bartos (3), Berdnikov 2 (1) – Verveda, Skrabov, Vesey (1), Páterka, Kulesov – Szalay, Farkas M. 1 (1), Csiki 2, Y. Razumnyak (1). Vezetőedző: Steve Kasper.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Anatolij Bogdanov: – A játékosaim csak testben voltak itt. A srácok ugyan korcsolyázgattak a jégen, de ezenkívül semmit sem csináltak. Hiányos a keretünk, három sorral játszottunk, de ez nem mentség a hozzáállásra. A harmadik harmad elfogadhatatlan volt, minden értékünkkel szembementünk.

Steve Kasper: – Az idény ezen szakaszában minden pont fontos és jól jön. A közelmúltban nehéz időszakon mentünk keresztül, aztán a hiányzóink visszatértek, és a csapatjátékunk is feljavult. Jó teljesítményt nyújtottunk, de nem szabad túlértékelni. Minden meccs egy esély, hogy jobbá váljunk, remélhetőleg most is tettünk egy lépést ebbe az irányba.