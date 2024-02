Férfi Extraliga, 17. forduló:

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Dág KSE 3:1 (14, -20, 15, 23)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 400 néző. V.: Árpás, Bátkai-Katona.

VRCK: Gurskij 2, Cziczlavicz 9, Péter B. 15, Garan 3, Bibók 21, Jirásek 9. Csere: Kiss M. (liberó), Csordás (liberó), Fecske, Miklós-Sikes 1, Óhidi, Péter M. 5, Velychko 3. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Dág: Szabó B., Pongó 16, Sow 10, Nagy P. 6, Krupánszki 15, Csordás 5. Csere: Farkas (liberó), Czibula (liberó), Molnár T. Vezetőedző: Buzás Miklós.

Toronyai Miklós: – Gratulálok a csapatnak, illetve a szurkolóknak köszönjük ezt a fantasztikus támogatást. Senkire sem tudok haragudni, mert tizenöt nap alatt ez volt az ötödik mérkőzésünk, és még mielőtt bárki elkezdené piszkálni a csapatot, négy junior játékosunk tegnap két mérkőzést játszott Dunaújvárosban, tehát nekik még ez is hozzájön a szegedi és pesti úthoz. Szerettem volna lehetőséget adni nekik, pihentetni másokat, de azért örülök, hogy sikerült megtalálni azt a csapatot, amely a fáradtság ellenére is meg tudta nyerni ezt a találkozót. Fontos három pontot szereztünk, és végre véget ért az erőltetett menet.

Buzás Miklós: – Eléggé kellemetlenül indult a vasárnap reggel, mert egyik kulcsfontosságú centerünk, Flachner beteg lett, másik fontos játékosunk, Kun pedig a héten sérült volt, így nem tartott velünk. Így két hiányzónk nélkül álltunk ki, de a helyettesítők remekül teljesítettek. Az első szettben nyomatékosította a Barcika az erőviszonyokat, a másodikban a hazaiak elkezdtek cserélgetni, a hajrában már visszahozták a kezdőt, de akkor már akkora előnyünk volt, hogy a Vegyész nem tudott fordítani. A harmadik játszmában rátettek a házigazdák egy lapáttal, a negyedikben mindent feltettünk egy lapra, a végjátékig jól is ment, de itt gyermeteg hibákat vétettünk. Sajnáljuk, mert egy pont benne lehetett volna számunkra ebben a mérkőzésben.