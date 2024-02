Labdarúgás: NB II

NB II, 22. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC – Vasas FC (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Legutóbb Siófokon kikaptunk 3-0-ra, a hazai csapat racionális, direkt játékkal legyőzött bennünket. Az első, korai gól borított sok mindent, s bár utána mozgósítottunk erőket az egyenlítés érdekében, a házigazda tovább tudta növelni az előnyét. A sportban, a futballban nem mindig a jobbik csapat nyer, ahogyan a Pécs elleni hasonló sikerünk után mondtam: ennyivel nem vagyunk jobbak a baranyaiaknál, de a Siófok sem jobb – ennyivel – tőlünk. Vasárnap egy fontos állomáshoz érkezünk, mert egy nagyon jó passzban lévő Vasas érkezik hozzánk. Egy jó csapatot fogadunk, amelyiknek egy esetleges siker lehetőséget adna a zárkózásra, de akár az előzésre is, hiszen az első két helyezett, a Győr, valamint a Nyíregyháza egymás ellen játszik. Ők másabb autóban ülnek, mint mi, de mindettől függetlenül nyomni akarjuk a gázpedált. Emlékezetes, hogy az ősszel győzelmi esélyeink voltak a Fáy utcában, a 97. percig 2-1-re vezettünk, a 98. percben egyenlítettek az angyalföldiek. Nagyon várjuk a szurkolókat, itthon sokat tudnak segíteni, remélhetőleg mi is tudunk nekik visszaadni, ahogyan idáig is így volt.

A KBSC-nél sérült Székely K. és Kurdics, viszont Pekár eltiltása lejárt. Hír még, hogy klub a szezon végéig kölcsönadta Fejes Ádámot a DVTK-nak, az NB III-ba.

A várható kezdőcsapat: Bánhegyi – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M., Kotula – Csatári, Pekár, Kártik – Pethő, Pinte.