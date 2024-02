DVTK Hun-Therm – Villeneuve d'Ascq Lille Métropole női kosárlabda mérkőzést rendeznek szerdán 18 órától Miskolcon, a DVTK Arénában. A két csapat az Euroliga negyeddöntő 1. mérkőzésén csap össze, és amelyik együtt most nyer, az egy győzelemre lesz a négyes döntőbe, a Final Fourba jutástól.



Még soha ilyen

A francia csapat elleni mérkőzés előtt elsőként arról kérdeztük Völgyi Pétert, a DVTK Hun-Therm vezetőedzőjét, hogy több évtizedes edzői pályafutása alatt vett-e már részt ilyen jelentőségű mérkőzésen, hogy élete legfontosabb csatájának tartja-e a mostani párharcot, ezt a mérkőzést.

– Nem csak az én életemben, hanem a klub történelmében, a játékok életében sem volt még soha ilyen szintű mérkőzés, ekkora akadályt még nem másztunk meg, de készen állunk rá, és tisztában vagyunk azzal, hogy a mostani mérkőzés egy nagy jelentőségű, kiemelt állomás lesz – mondta a diósgyőri edző, majd így folytatta: – Megvan az esélyünk arra, hogy sikerrel vegyük ezt az akadályt. Neki akarunk esni a francia csapatnak, a hazai pálya előnyét szeretnénk kihasználni. Nagyon nagy esély van arra, telt házas mérkőzést fogunk játszani, és az biztos, hogy több mint 3 ezer szurkolóra számíthatunk a negyeddöntő első összecsapásán. Izgatottan várjuk a meccset, és úgy érzékelem, hogy minden együtt van ahhoz, hogy sikeresek legyünk.



Fizikális fölény

Az ellenfélről, a francia bajnokság listavezetőjéről a következőket nyilatkozta a DVTK Hun-Therm edzője:

– A két csapatot összehasonlítva, ellenfelünk egyértelmű fizikális fölényben lesz. Rengeteg jó génekkel született játékosuk van, magasak, izmosak, és minden poszton jó rotációs lehetőségeik vannak, nem véletlenül vezetik a francia bajnokságot. A Villeneuve d'Ascq Lille Métropole néhány héten belül akár a jövő évi Euroliga szereplését is biztosíthatja, ugyanis náluk az alapszakasz győztese EL-indulási jogot kap, a kupagyőztes és a bajnok mellett. Nagyon erős bajnokságban állnak jól, nagyon sok mérkőzésüket láttuk, köztük a Győr elleni csoportmeccseiket is, úgyhogy tisztában vagyunk az erényeikkel. Persze láttunk mást is, megvan az elképzelésünk arra, hogy mivel kerekedjünk felül, mert ha dobásban egy picit gyengébb napjuk van, illetve ha kemény védekezést kapnak, ha egy az egyben jók dolgozunk rajtuk, akkor elérhetjük, amire vágyunk.



Precizitás

A diósgyőriek keretéből egyedül Toman hiányzik majd, aki műtéten esett át.

– Kemény védekezésre építünk, a megharcolt labdákkal akarunk gyors támadásokat vezetni, ebben jók vagyunk, megfelelő sebességgel tudjuk támadni az ellenfelet. Szeretnénk rájuk erőltetni a mi stílusunkat ezeken meccseken. Az számunkra óriási előny, hogy hazai pályán játszunk, a csoportkörben elért eredményeinknek köszönhetően, és élni is akarunk ezzel a fórral, a várhatóan remek hangulattal, a közönség támogatásával – jelentette ki Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy mióta készülnek erre a csatára, így felelt: – Szerintem attól a naptól, ahogy kiderült, hogy ellenük kell játszanunk. Tényleg sok mindent tudunk róluk, arról, hogy egyénileg mit kell tennünk ellenük, és persze arról is, hogy csapatszinten mit. Mivel a versenynaptár sűrű, így csak hétfőn és kedden gyakoroltuk azokat a fontos taktikai elemeket, amelyek célra vezethetnek. Precíznek kell lennünk, meg kell szűrnünk az ellenfél támadásait, nagyon kell figyelnünk a külső dobásaikra, hiszen több olyan játékosuk is van, akik 30-35 százalékos eredményességgel hajtják végre a tripla kísérleteket. A Villeneuvenek van egy sztárjátékosa is, Burke személyében, ő a vezére, a francia együttesnek, rá van felhúzva a taktika. Megvan, hogy mivel, kivel akarjuk őt semlegesíteni, de a fő feladat az, hogy csapatszinten hozzuk le eredményesen ezt a mérkőzést.