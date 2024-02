A DVTK – ZTE FC MK nyolcaddöntő állása: 3-1.

----

62. perc: Szabó L. helyett Edomwonyi, Jurek helyett Bényei, Popadiuc helyett Vallejo állt be.

----

58. perc: Spoljaric helyett Croizet állt be.

----

53. perc: ZTE támadás végén Mim balról adta középre a labdát, az érkező Sajbán pedig 4 méterről a kapuba lőtt, 3-1.

----

52. perc: Hadida lövése halt el Odyntsov kezében.

----

48. perc: Megvan a hivatalos nézőszám 3456 fő van jelen a stadionban.

----

18.32: Megkezdődött a második félidő.

----

A szünetben hármat cserélt a ZTE FC, Lesjak helyett Mim, Kovács B. helyett Sankovic, Németh D. helyett Gruber állt be.

----

45+3. perc: Vége az első félidőnek.

----

45+2. perc: Pozeg Vancas futott el a bal oldalon, majd remekül adott középre, az érkező Szabó L. pedig 5 méterről a kapu közepébe bombázott, 3-0!

----

45+1. perc: Németh D. lőtt a bal alsó sarok mellé.

----

45. perc: Három perc hosszabbítás következik.

----

44. perc: Feuillassier szép cselek után lőtt a jobb kapufára.

----

40. perc: A ZTE próbálkozik, de kapura lövésig nem jutottak el az elmúlt percekben.

----

33. perc: Medgyes lövése kerülte el a kapu bal oldalát.

----

30. perc: Stephen balról érkező beadását Jurek a kapu torkából a léc fölé fejelte.

----

29. perc: Vogyicska balról ellőtt labdája könnyű zsákmánya volt a diósgyőri kapusnak.

----

23. perc: Jobb oldali vendég szöglet után Lesjak fejelt a kapu mellé.

----

21. perc: Hadida lövését fogta meg Odyntsov.

----

18. perc: Szabó L. lőtt balról a bal kapufa mellé.

----

13. perc: Pozeg Vancas kapott labdát a 16-oson belül, majd 10 méterről kapura lőtt, a laszti Lesjak lábáról perdült a kapu jobb oldalába, 2-0!

----

11. perc: Spoljaric 17 méterről eleresztett lövése pattant egy diósgyőri lábról szögletre.

----

10. perc: Popadiuc lőtt a jobb kapufa mellé.

----

7. perc: Jurek jobboldali szögletét a hosszú oldalra érkező Gera fejelte 3 méterről a kapu jobb oldalába, 1-0!

----

17.30: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A ZTE FC szakvezetője nyolc helyen (!) változtatott a három nappal ezelőtti, a Kecskeméti TE-t hazai környezetben 3-1-re legyőző kezdőcsapatán, a bajnokiról csak Dombó, Várkonyi és Csóka maradt meg hírmondónak, a többiek a cserék közé kerültek. A DVTK-nál három változtatást történt a szombati, Fehérvár FC elleni 4-0-ra megnyert bajnoki kezdőcsapatához képest, Bényei, Vallejo és Edomwonyi kispados lett, Feuillassier, Popadiuc és Szabó L. pedig kezdő.

----

Ebben az évadban két meccset játszott egymás ellen a két csapat, a bajnokságban, tavaly augusztusban a DVTK nyert a ZTE FC vendégeként 3-1-re, decemberben pedig a zalaiak 3-0-ra Diósgyőrben.

----

A Diósgyőr a 32 közé jutásért az NB III-as III. kerületi TVE gárdáját 6-2-re, a 16 közé kerülésért az NB II-es BFC Siófokot 3-1- verte, egyaránt idegenben. A Zalaegerszeg a 32 közé jutásért az NB III-as EH-Cigánd SE-t 4-0-ra, a 16 közé kerülésért az NB II-es Szombathelyi Haladást 2-1-re győzte le, egyaránt vendégként.

----

DVTK – ZTE FC mérkőzést rendeznek a labdarúgó Magyar Kupában, az összecsapás győztese a legjobb 8 közé jut. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen születik, akkor 2x15 perces hosszabbítás következik, ha ez sem hoz döntést, akkor 11-es rúgásokkal zárul a párharc.

----

Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC 3-1 (3-0) – ÉLŐ

Diósgyőr, 3456 néző. V.: Zierkelbach (Theodoros, Horváth R.).

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Holdampf – Jurek, Feuillassier, Popadiuc, Pozeg Vancas – Szabó L. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Zalaegerszegi TE FC: Dombó – Várkonyi, Lesjak, Csóka – Vogyicska, Hadida, Kovács B., Németh D., Medgyes – Sajbán, Spoljaric. Vezetőedző: Márton Gábor.

Csere: Lesjak helyett Mim a 46., Kovács B. helyett Sankovic a 46., Németh D. helyett Gruber a 46., Spoljaric helyett Croizet az 58., Szabó L. helyett Edomwonyi a 62., Jurek helyett Bényei a 62, Popadiuc helyett Vallejo a 62. percben.

Gólszerző: Gera (1-0) a 7., Pozeg Vancas (2-0) a 13., Szabó L. (3-0) a 45+2., Sajbán (3-1) az 53. percben.