„Látogatásukra azért került sor, mert március 8-án tisztújító közgyűlést tart az MBSZ, a vezérkar ennek járt Kaposvárott, Kiskunhalason, Tatabányán, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián és Miskolcon – mondta Deák-Bárdos Mihály vármegyei elnök, aki az országos szövetség elnökségi tagja. –A DVTK-nál rendezett fórumon a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klubok képviselői mellett megjelentek a Hevesben, a Hajdú-Biharban, a Jász-Nagykun-Szolnokban és a Szabolcs-Szatmár-Beregben dolgozó vezetők és edzők. A huszonkét egyesület és szakosztály jelenlévő tagjainak Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter ügyvezető alelnök, Bácsi Péter szakmai igazgató és Lőrincz Tamás olimpiai bajnok számolt be a grémium elmúlt években végzett munkájáról. Rajtuk kívül az MBSZ vezető testületéből még többen is megjelentek, gondolok például dr. Szinay Attilára, aki korábban évekig vezette a DVTK szakosztályát. Szóba kerültek az anyagi, a tárgyi és a személyi kérdések, az iskolai és a szakmai képzések, az edzéskörülmények, a különböző szintű események, az egyesületi rangsorok, a nemzetközi versenyeken elért eredmények, továbbá beszélgettünk a műfaj hosszútávú fejlesztési elképzeléseiről is. A klubok funkcionáriusai elmondták, hogy miben támogatják a szövetséget és miken kívánnak változtatni.”

Hárman pályáznak

„Az már régen eldőlt, hogy Németh Szilárd ismét indul az elnöki tisztségért, régiónkból pedig dr. Szinay Attila, Repka Attila és jómagam pályázunk elnökségi tagságra – folytatta a vármegyei elnök, aki sokszoros olimpikon és világbajnoki ezüstérmes, valamint Európa-bajnok is volt aktív korában, jelenleg pedig a Miskolci Sportiskola szakmai vezetőjeként dolgozik. – Abban bízunk, hogy mindhárman bekerülünk a huszonnégy tagú elnökségbe. A szűkebb pátriánkban idén sorra kerülő versenyekről annyit, hogy június közepén a DVTK-Miskolci Sportiskola lesz a házigazdája az U15-ös lány és fiú országos bajnokságnak. A küzdelmeket vagy a DVTK Arénában, vagy az egyetemi körcsarnokban rendezzük, erről végleges döntést tavasszal hozunk majd.”