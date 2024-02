Labdarúgás: jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Kecskeméti TE 0-3 (0-3)

Mezőkövesd, 1950 néző. V.: Bognár T. (Kóbor, Rózsa D.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (5) – Kállai K. (5), Pillár (4), Beriashvili (4), Vajda S. (5) – Cseke (5), Gomis (5) – Molnár G. (4), David Babunski (4), Samperio (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Kecskeméti TE: Varga B. (6) – Májer (7), Szabó A. (7), Belényesi (6), Katona (6), Zeke (6) – Banó-Szabó (6), Vágó (6), Zsótér (6) – Lukács D. (8), Horváth K. (7). Vezetőedző: Szabó István.

Csere: David Babunski helyett Szilágyi (5) a 30., Szabó A. helyett Szűcs K. (6) a 46., Samperio helyett Bőle (5) a 46., Cseke helyett Cseri (6) a 46., Molnár G. helyett Hedlund (6) a 46., Horváth K. helyett Szendrei (-) a 67., Lukács D. helyett Pálinkás (-) a 67., Bano-Szabó helyett Meskhi (-) a 67., Májer helyett Nagy O. (-) a 80., Gomis helyett Szolgai (-) a 84. percben.

Sárga lap: Szabó A. a 9., Cseke a 35., Banó-Szabó az 55., Vágó a 83. percben.

Gólszerző: Lukács D. (0-1) a 11., Lukács D. (0-2) a 13., Szabó A. (0-3) 31. percben. A gólok története

11. perc: Horváth K. vezette fel a bal oldalon a labdát, majd középre passzolt, Bánó-Szabó azonban nem lőtt, hanem jobbra tolta a játékszert Májernek, ő viszont becenterezte a lasztit Lukács D.-nek, utóbbi 4 méterről lőtt a kapuba, 0-1.

13. perc: Zsótér középről Lukács D.-t akarta kiugratni, a labda elakadt egy védőben, majd visszakerült Zsótérhoz, aki másodszorra a jobb oldalra passzolt, Májerhoz. Ő ezúttal is a kapu elé lőtte labdát, amelyre most is Lukács D. érkezett üresen, aki újra a kapuba lőtt, 0-2.

31. perc: Horváth K. végzett el szabadrúgás jobbról, a beívelésére az ötösön Szabó A. érkezett, aki a kapu jobb oldalába fejelt, 0-3.