1-0-ra vezet az Euroliga két nyert meccsig tartó negyeddöntőjében a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata a francia Villeneuve d’Ascq LM ellen. Köszönhetően annak, hogy a múlt héten szerdán a Diósgyőr 78-66-ra nyerte a két gárda első mérkőzését.

A felek szerdán 20.00-tól a francia együttes otthonában csapnak össze. A képlet egyszerű: ha a Villeneuve nyer, akkor március 6-án, 18.00-tól Miskolcon újabb mérkőzést játszanak a csapatok, ha a DVTK Hun-Therm sikerével ér véget a mostani ütközet, akkor a Diósgyőr bejut az április 12-14-e között megrendezésre kerülő négyes döntőbe.

A két rivális egyike sem volt még részese a legrangosabb európai kupasorozat Final Fourjának, úgyhogy amelyik fél győztesen kerekedik ki ebből, az történelmet ír.



Megöljük őket

A meccs rangja, tétje mindkét együttes számára óriási, és az első összecsapás is bővelkedett drámai fordulatokban, a Diósgyőr 17 pontos hátrányból felállva húzta be a meccset, és ezzel nagyon rossz hangulatba hozta a francia együttest. Valószínűleg ennek tudható be, hogy a múlt heti meccset követő sajtótájékoztatón a belga állampolgárságú, angolul nyilatkozó Maxuella Lisowa-Mbaka a ,,we kill them" kifejezést használta, vagyis azt mondta, megöljük őket:

,,Jobbnak kell lennünk, van még egy esélyünk hazai hazai pályán, hogy kivívjuk a harmadik meccset, hogy bosszút álljunk a a hazai csapaton, a szurkolók, akik tiszteletlenül viselkedtek velünk szemben. Remélem otthon, Villeneuve-ben megöljük őket, és két hét múlva meglesz újra az esélyünk, hogy megmutassuk, kik vagyunk."



A megöljük őket kifejezést nyilván nem szó szerint értette a francia együttes játékosa, de meglehetősen erősen jelzi, hogy mi vár a DVTK Hun-Thermre a második mérkőzésen.

– Nagyon kemény alapállásra számítok ellenfelünk részéről, biztos vagyok benne, hogy megpróbálnak majd fizikálisan fölénk kerekedni, olyan agresszív védekezésre számítok tőlük, mint amilyet a múlt héten szerdán, a meccs második felében kaptunk – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője. – Ennek során jó pár eladott labdába kergettek bele minket, úgyhogy figyelnünk kell, hogy ez most ne így legyen. A lepattanókért vívott harc is nagyon fontos lesz ezen az összecsapáson. Nem szabad hagynunk, hogy hasonló jelentős hátrányba kerüljünk a mostani meccs elején, mint az első mérkőzésen, mert onnan már idegen pályán nem biztos, hogy lenne visszaút.



Három szegmens

Nagy kérdés, hogy a Diósgyőrrel szembeni, felfokozott hangulatban mivel lehet elérni már most, a Final Fourba jutást.

– Ahhoz, hogy azt az eredményt érjük el, amire vágyunk, a csapatszintű jó játék mellett három jó egyéni teljesítmény is kell majd támadásban, illetve precíz és fegyelmezett kosárlabdát kell produkálnunk – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Három olyan szegmens van, ami döntő lehet, a már említett lepattanó párharc megnyerése, továbbá, hogy a Villeneuve külső dobásait megszűrjük, illetve, hogy az eladott labdák számát minimalizáljuk. Ha ezekben jók leszünk, és a támadásaink rendben lesznek, akkor nyerhetünk. Tudom, hogy ez nem kevés, de itt, ezen a szinten már sok mindenre szükség van, hogy Európa négy legjobb csapata közé bejussunk.



Sikerült már bravúr

Azt is szóba hoztuk a szakvezetőnek, hogy félszáz diósgyőri drukker támogatását is maguk mögött tudhatják majd.

– Természetesen hallottuk, tudunk arról, hogy több tucat szurkolónk elkísér minket, és nem győzőm hangsúlyozni, hogy ez milyen sokat jelent nekünk – mondta a diósgyőri edző. – Villeneuve-d’Ascqban is telt ház lesz, ott más jellegű a szurkolás, de biztos vagyok abban, hogy különleges hangulatú mérkőzés vár ránk. A lányok fejében napok óta ez a mostani meccs jár, szerintem csütörtök óta, azt éreztem a TFSE elleni szombati bajnokin is, hogy már úton van Franciaország felé a csapat. Nagyon készülünk, és amennyiben lesz rá lehetőségünk, mindent megteszünk azért, hogy győzelemmel zárjuk le a párharcot. Igaz, hazai pályán ők számítanak esélyesnek, de sikerült már idegenbeli bravúrt végrehajtanunk ebben az évadban az Euroligában.

A diósgyőriek a legerősebb keretükkel utaznak el, a három magyar válogatott mellett az öt légiós mindegyik bevethető.

– Van egy kis fáradtság, ez látszott a szombati játékunkon is, sokat kivett belőlünk a múlt szerdai összecsapás – nyilatkozta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Nagy lehetőség ez, hogy lezárhatjuk a párharcot, de iszonyatosan kemény küzdelem vár ránk. Ellenfelünk nem rejtette véka alá, kinyilatkoztatta, hogy ki szeretnének bennünket nyírni, mi viszont készen állunk arra, hogy az első meccsnél is keményebben kosárlabdázzunk.