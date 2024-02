A labdarúgó NB I 20. fordulójában vasárnap délután Diósgyőri VTK – Újpest FC mérkőzést rendeztek a DVTK Stadionban. A kispadon két új szakvezetőjel, ugyanis a beugró Simon Miklós mindössze harmadik diósgyőri meccsére készülődött, közte az első hazaira, míg Mészöly Géza pár nappal az összecsapás előtt vette át a fővárosi lila-fehéreket. Akiket mintegy 4-500 drukkerük kísért el Miskolcra, így a lelátón is nagy (hang)csata bontakozott ki. A DVTK kezdőjét illetően négy vátozás volt a csütörtöki, kecskeméti fellépést illetően: a megbízott szakvezető ,,kikapta" a kapuból az alföldi erőpróbán az NB I-ben debütált Bánhegyit, aki a kispadra került, akárcsak Danilovic, a gólvonal elé Odyntsov állt (míg a negyedik kapus, Tóth B. visszament ideiglenesen az NB II-es KBSC-hez, a kooperáció keretében), Szatmárinak letelt az eltiltása, így visszakerült a védelembe, elől pedig Jurek is Acolatse is szóhoz jutott. A Kecskemét ellen vereséget szenvedett keretből, a mezőnyjátékosok közül Farkas D., Pernambuco, és Edomwonyi kispadozott, Bényei betegség, Baco pedig sérülés miatt még ott sem tudott megjelenni. A budapestieknél Mack és Jevtoski volt eltiltott, Tajti pedig sérült, őket kellett pótolniuk a negyedik kerületieknek.

Előnyben a vendégek

Eső által áztatott pályán jól kezdte a mérkőzést a pályaválasztó, már a 2. percben nagy helyzet adódott, Gera jobb oldali beadása után Acolatse csúsztatott bele a labdába, amely nem sokkal hagyta el a játékteret a jobb oldali kapufa mellett. A jobb oldalon Gera továbbra is nagyon aktív volt, aki 6 méterről próbálkozott, de Banai védeni tudott. Jött nem sokkal utána az újabb lehetőség, Acolatse is lőtt, ám Banai kiütötte a játékszert. Ezután kezdett ébredezni a Újpest, Simon a 13. percben az oldalhálót találta el, majd Odyntsov kiütése után vendégjátékoshoz került a labda, és előnybe kerültek a vendégek. Tamás K. volt aktív a bal oldalon, de sérülés miatt le kellett hozni, a hazaiak próbáltak egalizálni, azonban Stephen bal oldali beadását követően Acolatse nem talált kaput. Az Újpest inkább tartotta a labdát, a félidő hajrájában Mörschel próbálkozott szabadrúgásból, Odyntsov a kapu fölé tolta a játékszert.

Nem figyeltek

A szünetben hármas cserét határozott el a házigazdák szakvezetője, Bokros, Pernambuco és Edomwonyi érkezett a pályára, a kecskemétihez hasonló második játékrészben bíztak a nézők is, csak éppen más kimenettel. Edomwonyi jól is helyezkedett elől, öt perccel a pályára lépése után egyenlített, míg egy újpesti kontra után Ljujic nem talált kaput. Nem volt helyzet a félidő középső részében, a kapu elé nem kerültek a csapatok, a támadások valamilyen oknál fogva mindig elhaltak. Aztán ami nem ment mezőny akcióból, ment pontrúgást követően a vendégeknek, a 73. percben ugyanis DVTK oldalról senki sem figyelt az újpestiek berobbanó emberére, így másodszor is előnybe került a fővárosi alakulat. Banai védett kétszer a 84. percben, ő tartotta meg az állást csapatának. A végjátékban az ÚFC által leszűkített területen kellett volna valami váratlant kitalálni, ami nem ment a Diósgyőrnek. Ezúttal is voltak olyan szakaszai a meccsnek, amikor fölényben volt a DVTK, helyzetei is akadtak, viszont hatékonyságban sokkal jobb volt a látogató, amely kihasznált egy kapus, és egy védelmi hibát, ami elég volt a győzelmükhöz, s lezárták ,,maratoni hosszúságú" nyeretlenségi sorozatukat.

Majd kiderül

A piros-fehérek akár az előző két tavaszi mérkőzésen Debrecenben és Kecskeméten, most is két gólt kaptak, és ezúttal sem jött össze a győzelem, a produkció, gyenge eredmény az ultráknak sem tetszett, aminek hangot is adtak. A lehető legjobbkor jön a Ferencváros elleni mérkőzés elhalasztása által kialakult szünet, ami alatt bizonyosan válasz születik arra, hogy Simon Miklós viszi-e végig a DVTK-t a májusi zárásig, vagy esetlen jön egy új tréner.