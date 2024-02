Férfi NB I, Extraliga, 19. forduló:

MEAFC-Peka Bau – MÁV Előre Foxconn (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, szombat, 20.00)

Barócsi Ákos, a MEAFC szakosztályvezetője: – A bajnoki cím egyik esélyesét fogadjuk, vagyis mások a két csapat céljai. A fehérváriak a nemzetközi porondon is megmérették magukat, értek el remek eredményeket, ez mindenképpen jó a magyar férfi röplabdának. Kíváncsiak vagyunk, hogy az erős menetelés közepette ellenünk milyen kerettel fognak kiállni. A célunk az, hogy hazai pályán próbáljuk megizzasztani őket, akár szettet is raboljunk. Szeretnénk egy jó meccset vívni velük, az biztos, hogy teher nincs rajtunk. A nemrég külső bokaszalag-szakadást szenvedett Kozsla Ádám lábából kiszedték a varratokat, egy hónapig egy speciális ,,csizmát" kell viselnie, egészséget, gyógyulást kívánunk neki. A mostani meccsünk az eredeti tervek szerint két órával korábban kezdődött volna, de teremfoglaltság miatt 8-kor kezdünk, reméljük, hogy a szurkolóink ebben az időpontban is ellátogatnak a Körcsarnokba, mert egy kiváló csapat ellen fogunk küzdeni.