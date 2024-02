Simon Miklós, a DVTK vezetőedzője az alábbiakat mondta el a debreceni fellépés előtt:

– Az elmúlt két napban az edzések mellett sokat videóztunk, sokat beszélgettünk a csapattal és négyszemközt is, mert nagyon hiszek a személyes kapcsolatokban. Számomra rendkívül pozitív meglepetést okozott a csapat, nyitott személyiségek alkotják a keretet. Jó volt hallani, hogy véleményük van, és azt meg is osztják a szakmai stáb tagjaival és a társakkal. Ezen kívül kiváló csapategységet látok az öltözőben, ami nagyon jó alap a közös munkához. Az a feladatunk, hogy kiszolgáljuk és szórakoztassuk a szurkolókat, és ezt a játékosok előtt is kihangsúlyoztam. Azt várom a csapattól, hogy kivigyék a pályára azt a diósgyőri identitást, azt a küzdőszellemet, amit a városban élve magam is megtapasztaltam, mert akkor sikeresek leszünk, hiszen olyan minőségű játékosaink vannak, akik képesek eldönteni a mérkőzést. Ha így történik, akkor pedig megérdemeljük azt az óriási támogatást, amit a lelátóról kapunk.