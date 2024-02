Nehéz helyzetben van a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgó csapata, amely a bennmaradásért küzd. A sárga-kékek, mint ismeretes, nagyon rosszul rajtoltak, hazai környezetben senki által nem várt arányban, 3–0-ra kikaptak a Kecskeméti TE gárdájától, a 19. forduló keretében pedig csütörtökön 16 órától a hol éllovas, hol második Paksi FC-vel csatáznak, továbbá vasárnap 19 óra 45 perctől úgynevezett hat pontos összecsapást vívnak a Zalaegerszegi TE FC vendégeként. Számolgatni lehet, de nem érdemes hiszen még sok idő van a záróráig, de az tény, hogy a kövesdieknek a két találkozójukon a lehető legtöbb egységet kell begyűjteniük. Kedden a legutóbbi jubileuma alkalmából szót váltottunk a 200. élvonalbeli szereplésén túljutott Cseri Tamással és a középpályás úgy fogalmazott, hogy nincs más választásuk, csütörtökön délután le kell győzniük a Paksot.

Egymás ellen



A statisztikai mutatók igazán kedveznek a dél-borsodiak számára. A 2022/23-as idényben is háromszor találkoztak a felek: 2022 szeptember 3-én a Paksi FC 2–1-re diadalmaskodott a matyóföldieknél, 2023 február 18-án azonban az MZSFC visszavágott és 2–0-ra győzött a Duna-partiaknál. Aztán ugyancsak tavaly, május 14-én következett a „szétlövés”: a Mezőkövesd Zsóry FC saját stadionjában kiütéssel, 6–1-re intézte el vendégét. Az egymás elleni mérleg pedig a korábbi években is jól alakult a kisvárosiak szempontjából, amelyből az következik, hogy a Paks stílusa – a sok helyen elsődleges védőmunka rovására a támadójátékot erőlteti – számukra fekszik, ezért a Kuttor-legénység a futballmúlt történéseire is építhet, amikor modellezi a várható történéseket és számszaki kalkulációt végez.

A bajnokság állása



1. Ferencvárosi TC 19 12 3 4 50–21 39

2. Paksi FC 18 11 4 3 34–22 37

3. Fehérvár FC 18 9 3 6 37–27 30

4. Debreceni VSC 19 8 5 6 29–25 29

5. MTK Budapest 19 8 4 7 25–33 28

6. Puskás Akadémia FC 18 7 7 4 28–22 28

7. Diósgyőri VTK 18 7 4 7 28–30 25

8. Kecskeméti TE 18 7 3 8 28–29 24

9. Újpest FC 19 6 3 10 25–40 21

10. Zalaegerszegi TE FC 18 5 3 10 24–37 18

11. Mezőkövesd Zsóry FC 18 4 3 11 17–29 15

12. Kisvárda Master Good 18 4 2 12 20–30 14