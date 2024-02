A 35. forduló keretében a népkerti jégcsarnokban ma 18 óra 30 perctől játsszák a DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov mérkőzést, a vasárnapi Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék meccsen pedig 18 órakor ejtik le a korongot.



Bonyolult, de érthető

Az alapszakasz, plusz a „ráadás” a korábbitól hosszabbra nyújtja az idényt: két oda-vissza kör, vagyis 36 forduló után a csapatokat a helyezések alapján két ötös csoportra osztják. Ennek keretében még egyszer játszanak az együttesek csoportbeli ellenfeleikkel hazai pályán és idegenben, ez tehát további nyolc mérkőzést jelent, amely még szintén az alapszakasz része, az ebben elért eredmények beszámítanak az alapszakasz tabellájába. A két csoportot a kígyóelv szerint alakítják ki – ezt alkalmazza az IIHF is a férfi világbajnokság csoportbeosztásánál –, így lehet a leginkább kiegyensúlyozott. Az egyik ötösbe kerül az 1., a 4., az 5., a 8. és 9. helyezett, míg a másikba a 2., a 3., a 6., a 7. és a 10. Négy-négy mérkőzést tehát biztosan játszik egymással minden csapat, az azonos csoportba kerülők pedig összesen hatszor találkoznak. Az alapszakasz így végső soron 44 fordulóból áll, ennek végével és az utolsó két helyezettnek véget ér az idény, miután megszűnik a rájátszás-kvalifikáció. A negyeddöntő párosítása nem választás alapján alakul ki, hanem a helyezések szerint: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik a továbbjutásért. A folytatásban is az alapszakaszban elért helyezések számítanak, mindig a magasabban rangsorolt továbbjutó játszik az alacsonyabbal. Az alapszakasz rájátszása március 8-án kezdődik.

– Az alapszakasz első részének utolsó hazai meccséhez érkeztünk – kezdte Steve Kasper, a Macik kanadai vezetőedzője, majd hozzátette: – A bajnokság ebben a szakaszában már minden pontnak jelentősége van, mert a csapatok minél előrébb szeretnének végezni, hogy jobb helyről várhassák a rájátszást. Nekünk is az a célunk, hogy begyűjtsük a lehető legtöbb győzelmet és önbizalommal telve vágjunk neki a ligaküzdelem legfontosabb részének. Pozitívum, hogy a sérülésből visszatérő játékosaim jó állapotban csatlakoztak a csapathoz, ugyan még egy-két játékos továbbra sem bevethető, de az Újpesti TE elleni győzelem után magabiztosnak kell lennünk a folytatást illetően.



Jégkorong: az Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 34 19 5 2 8 135–90 69

2. Corona Brasov 33 18 3 1 11 115–94 61

3. Budapest Jégkorong Akadémia HC 34 17 3 4 10 127–104 61

4. Sport Club Csíkszereda 33 17 1 5 10 126–110 55

5. Újpest TE 34 15 4 2 13 100–98 55

6. Gyergyói Hoki Klub 33 14 3 4 12 112–111 52

7. DVTK Jegesmedvék 34 11 6 3 14 102–116 48

8. Debreceni EAC 34 12 4 2 16 104–115 46

9. Dunaújvárosi Acélbikák 35 8 0 7 20 87 120 -33 31

10. FEHA 19 34 4 5 4 21 60–110 26