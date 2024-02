A két kieső helyen tanyázó csapat csap össze szombaton 15.30-tól a mezőkövesdi városi stadionban: a Mezőkövesd Zsóry FC együttese a Kisvárda MG gárdáját fogadja a labdarúgó NB I 21. fordulójában. A hazaiak az utolsó előtti, vagyis a 11. helyen találhatók a tabellán, 2 ponttal gyűjtöttek többet a sereghajtó szabolcsiaknál, és ennek a meccsnek mindkét fél számára kimagasló a tétje. Ugyanis amelyik csapat a kiesési rangadót elveszíti, az olyan mélyre, olyan mentális helyzetbe kerülhet, ahonnan aligha van felfelé. Igaz, matematikailag még sok minden lehet, persze a bajnoki cím és a dobogó már nem jöhet szóba, de a bennmaradás még elérhető, a most vereséget szenvedő csapat számára is – már, ha lesz ilyen, és nem döntetlenre végeznek a riválisok.

A szabolcsi együttes a téli átgazolási szezonban abban a reményben erősített, hogy a bennmaradásért vívott harcban ennek lesz látszatja, de az eddigi három tavaszi meccsüket egyaránt elveszítették hazai környezetben, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a Ferencvárosi TC (1-3), a Fehérvár FC (1-2), és a Puskás AFC (0-2) gárdáitól, vagyis a tabella első harmadába tartozó együttesektől kaptak ki. A Kisvárda MG idegenben eddig gyengén teljesített, egy meccset nyertek, még a nyitófordulóban, a Zalaegerszegi TE FC vendégeként (0-2), majd két hétre rá, augusztus 11-én, az MTK Budapest otthonában még összehoztak 1 pontot (0-0), de azóta csak kikapni jártak vendégségbe. A piros-fehérek gyenge szereplése okán ebben az évadban már a negyedik edzőjüket fogyasztják, Feczkó Tamás előtt Mátyus János, Gerliczki Máté, és Milos Kruscic is irányította már a csapatot.

Ezen a téren a Mezőkövesd Zsóry FC-nél a hét elején telt be a pohár, Kuttor Attilát menesztették a kispadról, helyette a szerb Milan Milanovic lett a szakvezető, aki szerdán látott munkához, abban a reményben, hogy a Kisvárda MG elleni meccsen megszakítják a sárga-kékek hét meccses nyeretlenségi sorozatát.



A három nap

Az új vezetőedzőtől azt kérdeztük a pénteki edzés után: mire elég három nap, min volt a hangsúly az elmúlt napokban?

– Ha viccesen akarnék fogalmazni, akkor azt felelhetném, hogy ez a pár nap arra volt elég, hogy megismerjem a játékosok neveit – mondta Milan Milanovic, majd így folytatta: – Komolyra fordítva a szót: nagyon intenzív időszakban vagyunk, sok információt kaptam, szereztem amióta itt vagyok, a vezetőktől, az edzői stáb tagjaitól, a játékosoktól. És bár én új vagyok itt, de a keret tagjai tudják a dolgukat, tisztában vannak azzal, hogy van egy cél, aminek az elérésén közösen kell dolgozzunk, munkálkodnunk, és mindenkinek a saját maga maximumát kell ebbe bele tennie. Ezen vagyok én is, és tapasztalatom szerint az öltöző minden tagja ugyancsak.

Azt is megkérdeztük az új szakvezetőtől: a sorsdöntőnek tűnő meccs előtt menyit sikerült megtudni az ellenfélről?

– A csapat nem először játszik a Kisvárda ellen ebben az évadban, és a stáb tagjai sem akkor kezdték el feltérképezni, kielemezni az ellenfél játékát, amikor én munkába álltam, úgyhogy szerintem kellő információval rendelkezünk a riválisról – mondta a szerb edző, majd így folytatta: – De ettől is van fontosabb, nevezetesen az, hogy nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk, leginkább azzal, hogy a saját, eltervezett játékunkat meg tudjuk valósítani. Arra kell törekednünk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön ezen a mérkőzésen.

Arról is érdeklődtünk a kövesdiek új szakvezetőjénél, hogy mi a cél a szombati meccsen, mivel lenne elégedett, az eredményt, a játékot illetően.

– Abban a helyzetben, amiben vagyunk, csak egy dolog, a győzelem elérése a fontos – jelentette ki Milan Milanovic.

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Piscitelli – Kojnok, Lukic, Beriashvili, Szivacski (Vajda) – Brtan, Gomis – Samperio, David Babunski, Molnár G. – Drazic.