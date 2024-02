A labdarúgó NB I 20. fordulójában, vasárnap este lejátszott Zalaegerszegi TE FC – Mezőköved Zsóry (1-1) mérkőzés után a következőket nyilatkozta a két csapat szakvezetője.

Márton Gábor, a Zalaegerszegi TE FC vezetőedzője:

– Az első félidőben sem voltunk topon, nyolc nap alatt ez a harmadik meccsünk volt, és ilyen talajon, ami nem kedvezett a játéknak, az eredmény igazságos. Voltak lehetőségei az ellenfélnek, és a játékunk most talán nem volt az igazi. Jó pár játékosunk néhány napon belül a harmadik meccsét játszotta, és nem tudtam úgy változtatni, ahogy szerettem volna, de megtettek mindent a srácok, beletették a melót. Ez most ma ennyire volt elég, de a három meccsből szerzett 7 pont jó, mert sokan nullára taksáltak minket, és ez mindenképpen több annál, amire sokan számítottak.

Kutor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője:

– Nyerni szerettünk volna, mi helyzetünkben ez kell. Azt gondolom, hogy ezt a negatív szériát meg kellett állítani, és erre kiválóan alkalmas, hogy szereztünk egy gólt, és hogy nem szenvedtünk vereséget. A mérkőzés előtt mondtam, hogy azt szeretném látni a csapaton, – nem is eredményben gondolkodva, nem is azt nézegetve, hanem azt, – amit a második félidőben produkáltunk, mert azt gondolom, hogy ebből kell tovább építkezni. Megvolt a tervünk az első félődre is, érdekes, de talán egy helyzetből egy gólt kaptunk, és nekünk annyi lehetőség nem jött, amennyit szerettünk volna. A második félidőre váltottunk egyet, és kicsit egymásra is talált a csapat, abban amit csinálunk, ennek volt köszönhető, hogy a szünetet követően volt lehetőségünk akár nyerni is. Már voltak jelek az előző meccsen is, de az még nem volt igazi, 1-0 után nem estünk össze, a második félidő volt az, amivel nekünk dolgozni kell, és akkor lehet esélyünk bármire.