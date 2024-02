A 2023/2024-es élvonalbeli női röplabda-bajnokságban a múlt hét végén befejeződött az alapszakasz, a küzdelemsorozatban részt vevő 8 csapat lejátszotta oda-vissza alapon a 7-7 találkozóját. Az Extraligában újonc Diósgyőri VTK Ongropack csapatának nem volt sikerélménye, ugyanis a piros-fehérek nem nyertek egyetlen összecsapást sem, mindössze egyetlen pontot gyűjtöttek. Békéscsabán 3:2-re kaptak ki, az hozta a ,,konyhára" az egy egységet, míg játszmát a Szent Benedek RA elleni múlt decemberi, idegenbeli, és a január végi hazai, MÁV Előre Foxconn elleni mérkőzésen tudtak nyerni. Németh Szabolcs vezetőedző csapatának kerete menet közben is formálódott, hiszen a nyáron igazolt horvát Vita Orlictól még a kezdés előtt elköszöntek, majd Kiss Emese is távozott. Helyükre érkezett az orosz Tatiana Prosvirina, illetőleg az izlandi Helena Einarsdóttir (a már tavaly júliusban jött Matthildur Einarsdóttir húga). Sérülések is nehezítették a munkát, Egri Klaudia, és Andela Jovanovic bizonyos ideig nem volt bevethető.

Nagy csalódás volt

– Ki kell mondani, bármennyire is tetszik vagy nem, a várakozáson alul szerepeltünk eddig, aminek meg vannak az okai – kezdte Németh Szabolcs. – A játékosállományunk, amely a rendelkezésre áll, a kezdő, potenciális extraligás jelöltekből áll, de rengeteg tapasztalat még hiányzik, amit csak meccsről meccsre lehet gyűjteni, a meglévő alap mellé. Sajnos, voltak olyan igazolások, akik nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont nem vagyunk azon a szinten, hogy csak úgy cserélgessük a játékosokat. Mi abban bízunk, hogy a befektetett munkának lesz eredménye. Három meccsen nyertünk szettet, a Balatonfüred elleni 1:3 nagy csalódás volt, hiszen két játszmában is öt-hat ponttal vezettünk, nagyjából húszig, aztán ott átadtuk az irányítást. A békéscsabai találkozón két szettig nagy akarattal, extázisban röplabdáztunk, ám aztán elfogytak az energiák, és a hazaiak átvették a kezdeményezést. A MÁV Előre elleni hazai 3:1 során bizonyítottuk, hogy tudunk azért játszani, de nem a harmadik szettől kell megmutatni azokat a bizonyos attitűdöket, hanem a meccs elejétől. Mert a rutinos csapatok kihasználnak mindenfajta megingást.

A jövő hétvégén

Február 9. és 14. között a Magyar Kupa elődöntőit rendezik meg, így a bajnoki folytatás a jövő hét végén lesz esedékes. Egyébként a múlt szombaton zárult alapszakasz végén az első négy csapat helyezési szám szerint növekvő sorrendben választotta ki ellenfelét az 5-8. helyezettek közül a negyeddöntőre. A veretlenül első Vasas a nyolcadik DVTK-t, a második Kaposvár a hetedik Szent Benedeket, a harmadik Békéscsaba pedig a hatodik UTE-t választotta, így a negyedik MÁV Előre az ötödik Nyíregyházával került össze. A versenynaptár alapján az egyik fél 3 győzelméig zajló negyeddöntő hivatalos játéknapjai: február 18., 22., 26., és még amennyiben szükséges, a felek március 1-jén és 5-én is összecsapnak egymással.

A legjobb tanár

A Vasas elleni mindkét meccs 3:0-as piros-kék sikerrel zárult korábban, az angyalföldiek ugyanis október 28-án, és január 3-án is ilyen arányban diadalmaskodtak.

– A fővárosiakkal abban maradtunk, hogy péntekig egyezünk meg a negyeddöntős összecsapások játéknapjaiban, kezdési idejeiben – közölte Németh Szabolcs. – A mi feladatunk, hogy kellően használjuk fel ezt a csatát az utána következő szakaszra. A vereség a legjobb tanár, sok-sok mindent le lehet belőle szűrni, ezek a mérkőzések további tapasztalattal vértezik majd fel a csapatot, hogy aztán reálisan küzdjünk a bennmaradásért. Minél jobban össze kell szednünk magunkat, legfőképpen mentálisan, már bizonyítottuk, hogy ha igazán akarunk, közösen, akkor tudunk jól röplabdázni. Szakmailag megcsináljuk, amit kell, lehet, de csak akkor lesz esély, amennyiben a szükséges elánt felvisszük a pályára.