A szerdai edzőváltás után három nappal megkezdi tavaszi bajnoki szereplését a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata, szombaton 17.30-tól a Debreceni VSC vendégei lesznek. Kuznyecov Szergej menesztése után Simon Miklós ül majd a diósgyőri együttes kispadján, akinek az idő szűkössége miatt nem igazán van mozgástere arra, hogy belenyúljon a hadrendbe, hogy számottevő változtatásokat hajtson végre, és szinte biztos, hogy megmarad majd a 4-2-3-1-es felállásnál.

Ami a kapusposztot illeti, itt a négy lehetséges jelölt csatája gyakorlatilag egy esélyes, Danilovic sérült, az új fiú Tóth B. eltiltott, Bánhegyi vasárnap az NB II-es KC Kazincbarcikában védhet, így az ukrán Odynstsov gólvonalra állítása szinte biztosra vehető.

A védelemben

A védelemben az a kérdés, hogy a jobb oldalon marad-e Gera, akivel a hírek szerint a nyáron lejáró szerződésének hosszabbításáról tárgyalnak a DVTK-nál, úgy, hogy közben Oroszországból is mutatkozik érdeklődés az eredetileg jobb oldali támadó iránt. Őt Csirmaz, vagy Farkas D. válthatja ki, utóbbi esetleges csapatba kerülésére valamivel nagyobb az esély, de ha Gerára védőként számítanak, akkor ő is csak kispados lesz. A védelem közepén tulajdonképpen nincs kérdés, a Szatmári, és az újonnan igazolt dán Lund páros helye megingathatatlannak tűnik, már csak azért is, mert Bárdos sérült, így valószínűleg csak a jövő hónapban lesz bevehető, míg a belső védőnek szerződtetett Baco ugyancsak maródi. A cseh játékos az ősszel is alig játszott, előző csapatában, az izraeli Hapoel Jerusalemnél, achilles problémák miatt, most a másik lábával vannak problémái. Elméletileg a védelem közepén szóba jöhetne még a volt bolgár válogatott, Chorbadzhiyski, akit nem vitt el az előző vezetőedző a spanyolországi edzőtáborba, mert meg akart tőle válni, de most az a kérdés, hogy az őszön kilenc bajnokin szóhoz jutott játékos az edzőváltás után amnesztiában részesül-e. A védelem bal oldaláról Stephen kirobbanthatatlan, nem igazán van is más alternatíva ide, csak Bokros jöhet szóba, ha az előző labdarúgóval valami történne.

A középpálya védelmi részében Klimovich aligha jut szóhoz, Vallejo helye viszont megkérdőjelezhetetlen, mellette a szintén a hosszabbításáról tárgyaló Holdampf kaphat helyet, vagy Bényei, aki az oly fontos fiatal perceket gyűjtheti ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség éves, 325 millió forintos támogatásának egyik, feltétül szabott kitétele teljesülhessen. Ez utóbbi a Debrecenben nevelkedett Bényei beállítása mellett szól.

Ha csak úgy ment dönt Simon Miklós, hogy fiatalként, támadó poszton, Jureknek ad lehetőséget. A négy szereplős támadó szekcióban, ha egészséges, akkor Pozeg Vancas játéka biztosra vehető, rajta kívül Acolatse, az új fiú, Popadiuc, Pernambuco futhat versenyt jelenleg a csapatba kerülésért, mert Feuillassier sérüléssel bajlódik. Ékként, vagyis legelöl Edomwonyi vagy Kampetsis beállítása jöhet szóba.