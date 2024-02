A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának kerete a hazai átigazolási piac lezárultával 29 főnél állt meg, akik között 4 kapus és 25 mezőnyjátékos található. Az utolsó napon, szerdán két változás is történt a piros-fehéreknél, Szabó Leventét a Fehérvár FC-től kölcsön vették, a fiatal Csatári Gergőt pedig kölcsönadták, az NB II-es Kolorcity Kazincbarcikai SC-nek. A távozók száma így 5 főre nőtt, az érkezőké 5+2 lett. A plusz kettőt a DVTK utánpótlásból felkerült két fiatal, Demeter Mián és Szamosi Ádám jelenti, akik az első csapat spanyolországi edzőtáborozásán is részt vettek (az Ibériai-félszigeten járt további három ifjú, Dojcsák Bence, Szőke Áron és Kuznyecov Dániel jelenleg nem számít az első keret tagjának).

Az első keretből, Demeter és Szamosi mellett további két fiatal kapus, Bánhegyi Bogdán és Tóth Balázs a másodosztályú Kolorcity Kazincbarcika SC-vel kötött kooperációs szerződés keretében az NB II-es bajnokságban is bevethető.

Újra a keret teljes értékű tagjának számít két olyan légiós, akiket a korábbi vezetőedző, Kuznyecov Szergej nem vitt magával a spanyolországi edzőtáborba, a szerb, magyar kettős állampolgár, Branislav Danilovic és a bolgár Bozhidar Chorbadzhiyski is az első csapat edzéseit látogatja, utóbbi az előző két fordulóban a kispadon is helyet kapott.

Stáb

Diósgyőrben nem csak a vezetőedző személyét illetően történt változás, a szerdán bejelentett szerb Vladimir Radenkovic mellett egy névrokon, a szintén szerb, Vujadin Radenkovic is bekapcsolódott a munkába csütörtökön, mint asszisztens edző. A két Radenkovic korábban már dolgozott együtt ebben a felállásban, a szerb első osztályban szereplő Radnicki együttesénél, 2021-ben, amikor négy hónapon át a DVTK mostani szakvezetője, Vladimir volt a vezetőedző. Ugyancsak az edzői stábbal kapcsolatos hír, hogy nincs már a DVTK-nál a két hete menesztett Kuznyecov Szergej két korábbi segítője, az ukrán Dmytro Parkhomenko és a szerb Petar Milcanovic.