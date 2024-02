A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán remek hangulatú mérkőzésen, az Euroliga negyeddöntő első összecsapásán hazai pályán 78-66-ra győzte le a Villeneuve d'Ascq LM együttesét, és ezzel a két nyert meccsig tartó csatában előnyre tett szert, a jövő hét szerdai, franciaországi összecsapás előtt. A piros-fehérekre ezen a héten még egy hazai meccs vár, az élvonalbeli bajnokságot veretlenül vezető gárda szombaton 18.00-tól, az NB I/A 14. fordulójában a TFSE-MTK-t fogadja, a DVTK Arénában.

– Nem számítunk könnyed mérkőzésre, annak ellenére sem, hogy a TFSE-MTK néhány hete elveszítette amerikai játékosát, Czinanót, így klasszikus center nélkül játszották a legutóbbi meccseiket. Más szerkezettel gyorsabb kosárlabdát produkáltak, rengeteg energiát tettek a meccsekbe, támadásban és védekezésben is agresszívebbé vált a játékuk. És amit csinálnak, azt nem teszik rosszul, hogy mást ne mondjak, a legutóbbi bajnokijukon, a Szekszárd vendégeként, a harmadik negyedben 19 pontot hoztak a tolnaiakon, és az utolsó tíz perc előtt jobban álltak, a negyedik negyedben veszítették el a meccset – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Mivel nekünk szerdán gondot okozott a franciák letámadása, tulajdonképpen jó, hogy éppen a TFSE-MTK ellen kell játszanunk, hiszen ilyesmire tőlük is számíthatunk. Persze nekünk hazai pályán, mindentől függetlenül meg kell nyernünk a mostani bajnokit.



Jó előjelek

A diósgyőri csapat jó előjelekkel várja a meccset.

– Sérültünk a szerdai meccshez képest nincs, mindenki egészséges, a keret tagjai feldobódott állapotban vannak, nagyon örülünk a szerdai győzelemnek, hogy ezt egy ilyen nagy létszámú szurkolótábor előtt értük el. Ezúton is köszönjük azoknak, akik itt voltak, reméljük a drukkerek tetszését elnyerte az, amit láttak, és kedvet csináltunk ahhoz, hogy a bajnokira is kijöjjenek, hiszen ez a mostani találkozó is fontos a számunkra – mondta Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy tervezi-e a meccs alakulásának függvényében, hogy néhány kulcsjátékosának kevesebb játékpercet ad, ezt felelte: – Ezt előre nem lehet megmondani, a mérkőzés alakulásától függ mindez, de nem szabad elfelejteni, hogy a TFSE-MTK jók erőkből. Ellenük rengeteg energiával kell dolgozni, és csapatszinten kell megoldani ezt a feladatot. Persze, ha lesz rá lehetőség, az esetleges sérülés megelőzése céljából, illetve a pihentetés miatt, igyekezni fogunk megosztani a terheket.

A piros-fehérek a szombati meccs után az újabb Euroliga mérkőzésüket a jövő héten szerdán, 20.00-tól játsszák Franciaországban, a Villeneuve d'Ascq LM vendégeként.