A DVTK – Fehérvár FC NB I-es labdarúgó bajnoki állása: 1-0

16.04: Megkezdődött a második félidő.

45+3. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Három perc hosszabbítás következik.

37. perc: Jurek kapott sárga lapot.

33. perc: Gera passza után Edomwonyi lőtt a kapu fölé.

32. perc: Jurek bal alsó sarokra tartó lövését védte Tóth B.

23. perc: Edomwonyi közeli lövésénél tisztáztak nehezen a fehérváriak, miközben a partjelző lest intett be.

21. perc: Jurek lövése pattant szögletre egy fehérvári játékos lábáról.

18. perc: Stephen balról érkező beadását a menti igyekvő Gergényi a saját kapujának bal oldalába pöckölte, öngól, 1-0.

17. perc: Csongvai taposott rá Bényei lábára, a játékvezető videóról visszanézte az esetet, és piros lapot adott a fehérvári játékosnak. Tíz főre fogyatkoztak a vendégek.

13. perc: Egy bal oldali hazai beadás után Gergényi lábáról pattant a labda saját kapuja felé, Tóth B. fogta meg a labdát.

8. perc: Bese lövését fogta meg Odyntsov.

2. perc: Bényei kapott sárga lapot.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés.

A két csapat ebben a szezonban már játszott egymás ellen, a 2023. október 28-án megrendezett mérkőzés a Fehérvár FC az évad legnagyobb különbségű győzelmét aratta, 4-0-ra nyert azon a bajnokin, amelyet a DVTK két kiállítás miatt 9 emberrel fejezett be.

A két csapatnak a mostani a 78. élvonalbeli meccse egymás ellen. Az eddigi 77 találkozón 43 fehérvári siker született, 10 alkalommal volt döntetlen, a Diósgyőr 24-szer tudott nyerni. A DVTK pályaválasztása mellett megrendezett bajnokik tekintetében is jobban állnak a Fejér vármegyeiek: a 38 meccsből 18-at ők nyertek, a piros-fehérek 16-szor diadalmaskodtak, 4-szer pedig pontosztozkodás történt.

Diósgyőri VTK – Fehérvár FC 1-0 - ÉLŐ

Diósgyőr, 4000 néző. V.: Pintér (Vígh-Tarsonyi, Huszár).

Diósgyőri VTK: Odnytsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Holdampf – Jurek, Bényei, Vallejo, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Fehérvár FC: Tóth B. – Serafimov, Spandler, Gergényi – Bese, Sigér, Christensen, Schön – Csongvai, Gradisar, Stefanelli. Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Sárga lap: Bényei a 2., Jurek a 37. percben.

Kiállítva: Csongvai a 17. percben.

Gólszerző: Gergényi, öngól (1-0) a 18. percben.